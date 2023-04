28 Aprile, Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro e delle vittime dell’amianto

Cgil, Cisl e Uil Veneto: «Ancora in crescita le morti sul lavoro in Veneto nei primi mesi del 2023, sempre in ritardo il censimento dei siti da bonificare dall’amianto».

Dati preoccupanti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nella regione Veneto, in Italia, durante i primi due mesi del 2023. Sono stati registrati 12 incidenti mortali, con un aumento del 33,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre a livello nazionale c’è stata una riduzione del 12,28%.

Anche le denunce di malattie professionali sono aumentate del 28,15%. Nel 2022 ci sono stati 113 morti sul lavoro, 3.917 denunce di malattia professionale e 83.885 denunce di infortunio, tutti numeri peggiori rispetto all’anno precedente. Inoltre, la situazione dei morti per esposizione all’amianto è drammatica, con 2.444 decessi registrati tra il 1993 e il 2018 nella regione Veneto.

I sindacati chiedono un impegno maggiore dalle forze sociali, parti datoriali e istituzioni, sia per applicare con rigore il piano strategico per la salute e la sicurezza che per risolvere il problema dell’amianto. Le imprese dovrebbero considerare gli investimenti sulla sicurezza come un’opportunità e non come un costo, poiché la salute delle persone non può essere sacrificata per il profitto.

I sindacati promettono di impegnarsi per proteggere i lavoratori e le lavoratrici e chiedono un censimento dei siti inquinati e dei risarcimenti per le vittime e i loro familiari.