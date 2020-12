Inizia la lotteria degli scontrini. Premi per gli acquirenti e per gli esercenti

Da ieri, 1° di dicembre, è possibile richiedere il codice per partecipare alla lotteria degli scontrini. Per ottenere questo codice bisogna collegarsi al sito dedicato, www.lotteriadegliscontrini.gov.it, e comunicare il proprio codice fiscale.

La lotteria avrà inizio il 1° gennaio 2021. Sarà sufficiente acquistare beni o servizi con il costo pari o superiori ad un euro.

Al momento dell’acquisto basterà mostrare il proprio codice lotteria e chiedere l’abbinamento dl codice all’acquisto fatto. Sono esclusi gli acquisti fatti online e quelli fatti in esercizio di attività di impresa o professione.

Ogni euro, o frazione di euro superiore a 49 centesimi, si trasformerà in un biglietto della lotteria sino ad un massimo di mille biglietti per ogni scontrino. Possono partecipare tutte le persone maggiorenni residenti in Italia.

Premi settimanali per gli acquirenti ed anche per gli esercenti. Le estrazioni saranno ordinarie per gli acquisti effettuati in contanti, per gli acquisti fatti invece con strumenti elettronici si parteciperà ad estrazioni che danno premi anche agli esercenti.

Per le estrazioni ordinarie sono previsti ogni settimana premi di 5.000 euro ciascuno, ogni mese tre premi da 30.000 euro ed un premio da un milione di euro ogni anno.

Per gli acquisti effettuati con strumenti elettronici sono previsti ogni settimana 15 premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e 15 premi da 5.000 euro ciascun per l’esercente. Ed ancora ogni mese 10 premi da 100.000 ciascuno per il consumatore e 10 premi da 20.000 euro ciascuno per l’esercente. Ogni anno un premio da 5 milioni di euro per il consumatore ed un premio da un milione di euro per l’esercente.

Sarà inviata sempre una lettera ai vincitori o una Pec e se è stato fornito anche il numero di cellulare sarà inviato anche un SMS.

Fonte: Sky tg24

