Treviso. Presepe presso il Comando dei Vigili del Fuoco

Come ormai è tradizione, nell’ambito delle celebrazioni di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, anche quest’anno è stato allestito presso il Comando di Treviso il Presepe dei Vigili del Fuoco .

Quest’anno è stato raffigurato un tipico borgo storico del Veneto, dove i Vigili del Fuoco sono impegnati a domare le fiamme in una abitazione vicina al luogo dove è rappresentata la natività. L’inaugurazione del Presepe avverrà il 2 Dicembre p.v. alle ore 14.00, alla presenza del Sinda co di Treviso, Mario Conte.

A causa delle restrizioni dovute alla emergenza Covid-19, l’inaugurazione avverrà in assenza di pubblico e di giornalisti; la cerimonia potrà tuttavia essere seguita collegandosi alla pagina internet http://www.retevvf.it .

Il Presepe potrà inoltre essere visitato nelle domeniche 6, 13, 20 e 27 dicembre , dalle ore 15.00 alle ore 18.00 , a gruppi di 4 persone, nel rispetto delle normative legate all’attuale emergenza epidemiologica e comunque per un tempo massimo di 10 minuti per ciascun gruppo.

