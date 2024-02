Incontro sull’accesso ai Fondi Europei per lo Sport

Il 3 febbraio presso la sede della Provincia di Treviso si terrà un incontro formativo focalizzato sull’accesso ai Fondi Europei nel settore sportivo, attraverso il programma Erasmus+ Sport.

TREVISO – Il prossimo sabato 3 febbraio, presso l’Auditorium del Sant’Artemio, si terrà un incontro informativo di rilevanza significativa per le Associazioni Sportive dilettantistiche del territorio trevigiano. L’evento, organizzato in collaborazione tra la Provincia di Treviso e il Comitato Regionale CONI Veneto, è dedicato a fornire conoscenze dettagliate sulle opportunità di finanziamento europee disponibili nel campo dello sport, attraverso il programma Erasmus+ Sport.

L’appuntamento, fissato dalle 10 alle 12, sarà un’occasione preziosa per le associazioni sportive che desiderano esplorare le possibilità offerte da Erasmus+ Sport, un programma che mira a sostenere progetti innovativi nel campo dello sport e dell’attività fisica.

La collaborazione tra la Provincia di Treviso e il CONI Veneto ha radici profonde, evidenziate dalla firma dell’accordo tra Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, e Dino Ponchio, presidente del CONI Veneto, avvenuta lo scorso anno al Sant’Artemio. Tale accordo è stato forgiato con l’obiettivo di informare e supportare le associazioni sportive dilettantistiche sui bandi attivi attraverso l’Ufficio Rapporti e Relazioni UE della Provincia.

Durante l’incontro, esperti della scrittura, gestione e valutazione di progetti sportivi offriranno la loro competenza. Saranno presenti anche rappresentanti di associazioni sportive che condivideranno le loro esperienze di partecipazione a progetti europei, dando un valore aggiunto alle informazioni trasmesse.

L’evento gode del patrocinio della rete Europe Direct Venezia Veneto, di cui la Provincia di Treviso è partner. Un ulteriore segno della risonanza e dell’importanza di questa iniziativa nel contesto delle opportunità europee.

Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, sottolinea l’impegno costante nel sostenere l’attività sportiva nel territorio, nonostante le sfide derivanti dalla riforma delle Province. L’incontro del 3 febbraio è una tappa fondamentale in questo percorso, in cui la sinergia con il CONI Veneto gioca un ruolo chiave nel fornire supporto alle associazioni sportive dilettantistiche per accedere ai fondi europei e nazionali.

Non solo finanziamenti europei: la Provincia di Treviso ha recentemente vinto il bando “SPORT ABC” promosso da UPI nazionale, ottenendo 100.000 euro. Questi fondi saranno destinati a una serie di iniziative durante l’anno, inclusa l’organizzazione dell’incontro formativo del 3 febbraio. Tale evento mira a promuovere lo sport e i suoi valori educativi, fungendo da strumento di sviluppo e inclusione sociale per i giovani tra i 14 e i 35 anni.

Marcon evidenzia anche gli investimenti significativi nella riqualificazione delle strutture sportive scolastiche, superando i 26 milioni di euro negli ultimi tre anni, con oltre 8 milioni finanziati dal PNRR. Questi interventi comprendono efficientamento energetico, manutenzioni straordinarie e nuove costruzioni, contribuendo a rendere le palestre scolastiche più sicure, efficienti e moderne.

L’attenzione della Provincia si estende anche alla promozione della partecipazione attiva dei giovani nella comunità attraverso la pratica sportiva, un obiettivo che si riflette nei progetti in corso per le palestre del liceo Da Vinci, dell’IIS Riccati-Luzzatti a Treviso e per la nuova palestra nel “campus scolastico” a Vittorio Veneto.