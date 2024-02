Sanremo2024 unisce le famiglie davanti alla tv

Il countdown è iniziato e il Festival della canzone italiana promette di essere l’occasione perfetta per passare cinque piacevoli serate in famiglia.

L’età dei telespettatori della kermesse continua ad abbassarsi: sono sempre di più i giovani interessati al Festival.

La conferma arriva direttamente dai social: l’hashtag #sanremo2023, dedicato alla passata stagione, è arrivato a sfiorare i 3 miliardi di visualizzazioni, mentre l’hashtag #sanremo2024 si avvicina a 300 milioni ancora prima dell’inizio della manifestazione. Questa nuova tendenza, basata sui giovani interessati al Festival, favorisce anche la convivialità a casa con genitori e figli che possono seguire insieme la manifestazione.

Se fino a qualche anno fa i figli guardavano con disinteresse i genitori rapiti dal Festival di Sanremo, ritenendolo uno spettacolo per “boomer”, oggi le cose sono decisamente cambiate. Negli ultimi anni non solo si è abbassata l’età media dei telespettatori – passati dai 54,7 anni del 2020 ai 53 del 2023 – ma è anche aumentato l’appeal nei confronti della Generazione Z. Un dato interessante arriva dalla 64ᵃ edizione del Festival, esattamente 10 anni fa. A condurlo, sul palco dell’Ariston, c’erano Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che incoronarono Arisa. In quei giorni, un sondaggio realizzato da Skuola.net evidenziò come il 73% degli studenti italiani si rifiutò di guardare il Festival. Le motivazioni stavano sia nel ritenere la manifestazione un programma per “vecchi” sia nell’assenza in gara di artisti graditi.

In dieci anni le cose sono decisamente cambiate, Sanremo ha saputo conquistare sempre più giovani. La dimostrazione arriva anche dai nomi dei cantanti che si sono piazzati sul podio nelle ultime edizioni condotte da Amadeus: Maneskin, Fedez, Francesca Michielin, Lazza, Mr. Rain, Mahmood, Blanco, Marco Mengoni… tutti artisti popolari tra le nuove generazioni. Un cambio di rotta che rende Sanremo il programma ideale per unire la famiglia davanti al televisore, a detta di Vittorio Vaccaro, conduttore televisivo ed esperto di convivialità sempre attento alle tematiche che riguardano la famiglia. “La lista dei cantanti in gara riesce ad accontentare tutte le generazioni e questo permette ai genitori di conoscere meglio i gusti dei figli e viceversa accrescendo la cultura musicale di entrambi”, afferma.

La conferma che Sanremo attira i più giovani arriva anche dai social. Nella passata edizione, il profilo TikTok della kermesse ha generato oltre 97 milioni di visualizzazioni dei contenuti durante il periodo della manifestazione. Mentre l’hashtag #sanremo2023 vanta 1,2 miliardi di visualizzazioni, oltre il doppio rispetto ai 525 milioni del 2022 (+129%). Numero che è cresciuto ulteriormente nei mesi successivi, arrivando a sfiorare i 3 miliardi di visualizzazioni.

Intanto, a pochi giorni dalla prima serata del 6 febbraio, l’hashtag #sanremo 2024 viaggia verso 300 milioni di views. Con Ghali, Mahmood, Mr. Rain, Sangiovanni, Irama, Geolier, Rose Villain, e non solo, anche quest’anno la Gen Z avrà da divertirsi. I Millennial probabilmente simpatizzeranno per Emma, Alessandra Amoroso, Negramaro e la coppia Nek-Francesco Renga, mentre per gli over 50 ci sono due icone come Fiorella Mannoia e i Ricchi e Poveri. Simpatie a parte, Sanremo può regalare tanti momenti di condivisione in famiglia e il countdown è iniziato…