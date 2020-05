Incidente sul cavalcavia di Mestre. Due feriti

Alle 16.30, l Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Rampa Cavalcavia a Mestre per un incidente stradale tra un mezzo pesante e un’auto, che si è rovesciata: feriti una donna e un uomo.

I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura, mentre la coppia che si trovava all’interno era già stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in ospedale.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

