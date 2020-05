Ambiente. Azione dei NOE Treviso su traffico rifiuti

“Una delle varie mission che in questa legislatura come Regione ci siamo posti, in stretta collaborazione con altre forze espressamente deputate a tale compito, è stata certamente la lotta agli illeciti in materia di rifiuti, che stiamo combattendo con plurime iniziative”. Lo afferma l’assessore regionale all’ambiente e Protezione Civile Gianpaolo Bottacin nel complimentarsi con i carabinieri dei NOE di Treviso per la “brillante operazione odierna con cui hanno stanato un grosso traffico illegale di rifiuti” che ha portato al sequestro di materiale e denaro per oltre un milione di euro e all’arresto di diverse persone.

“Per fermare con forza questi illeciti già dal 2018 ho istituito un tavolo di lavoro del quale fanno parte con noi proprio i Carabinieri dei NOE, oltre a Vigili del Fuoco, Arpav, Università di Padova e Anci – spiega Bottacin – e avviato anche diversi seminari sul tema in stretta collaborazione con le varie prefetture del Veneto. Con riguardo al tavolo interforze voglio sottolineare che è il primo in Italia in materia e che, proprio per la sua riconosciuta utilità, il comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione di un’audizione alla Commissione Bicamerale Ecoreati, ha suggerito di estenderlo anche ad altre realtà”.

“A queste progettualità si sommano, inoltre, i diversi finanziamenti destinati a enti pubblici e privati per dotare, ad esempio, di videosorveglianza gli impianti rifiuti – conclude l’assessore – iniziativa che abbiamo promosso anche allo scopo di dare supporto agli inquirenti in caso di eventuali indagini. Tante operazioni che mi hanno pure procurato delle minacce di morte, senza peraltro aver frenato, né fino ad ora né per il futuro le nostre iniziative”.

