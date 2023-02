Incidente in Via Roma a Villorba (TV)

Verso le 04.30 odierne in via Roma di Villorba, altezza civico 140, si è verificato, per cause in corso accertamento, un sinistro stradale con due autovetture coinvolte, una 500 condotta da una 33enne italiana ed una Fiat Punto condotta da un 31enne di origini marocchine con a bordo altri tre connazionali ventenni.

I due conducenti sono stati trasportati presso l’ospedale di Conegliano e i passeggeri presso quello di Treviso ma nessuno pare abbia riportato ferite gravi. Sul posto per i rilievi di legge pattuglie della Compagnia Carabinieri di Treviso, oltre a VV.f. e personale sanitario.