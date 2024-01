Incendio in un appartamento a Conegliano

Un incendio scoppiato in un appartamento di Conegliano ha richiesto l’intervento tempestivo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco alle prime ore di oggi. Durante le operazioni di spegnimento, il proprietario di 60 anni e un Vigile del Fuoco sono stati lievemente intossicati.

CONEGLIANO (TV). Nelle prime ore di oggi, intorno alle 4.30, una pattuglia radiomobile dei Carabinieri di Conegliano è intervenuta prontamente presso un appartamento di proprietà di un uomo di 60 anni situato in via Tintoretto. L’intervento è stato richiesto a causa di un incendio che si era sviluppato all’interno dell’unità abitativa.

Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco, impegnati nel compito di domare le fiamme. Purtroppo, durante le operazioni di spegnimento, il proprietario dell’appartamento e un Vigile del Fuoco sono rimasti lievemente intossicati. Entrambi sono stati prontamente assistiti e le loro condizioni di salute sono attualmente sotto controllo.

Le cause dell’incendio sono oggetto di un accertamento in corso da parte delle autorità competenti. Nel frattempo, è emerso che la struttura è gravemente danneggiata e, per motivi di sicurezza, risulta al momento inagibile. Gli inquirenti stanno lavorando per determinare l’origine dell’incendio e valutare gli estesi danni causati alla proprietà.

Si rimarrà in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità per comprendere appieno la dinamica dell’incidente e le eventuali misure che saranno adottate per la messa in sicurezza dell’area interessata.