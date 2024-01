Microraccolta amianto: incentivo di € 250 per lo smaltimento

MOGLIANO VENETO – Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, di cui fa parte anche il Comune di Mogliano Veneto, prosegue anche per il 2024 in collaborazione con Veritas il servizio, partito un anno fa, di microraccolta di materiali contenenti amianto, provenienti da abitazioni civili e relative pertinenze (ad esempio garage, magazzini, pollai, rimesse).

L’iniziativa, rivolta a tutti i Comuni della Città Metropolitana di Venezia, è finalizzata a promuovere la sicurezza ambientale e la salute pubblica, consentendo anche ai cittadini di gestire in modo responsabile i materiali che contengono amianto.

Inoltre, ad ogni intervento di microraccolta sarà riconosciuto un incentivo economico di € 250.

Il servizio è riservato esclusivamente ai titolari di utenza domestica e prevede un’autonoma esecuzione da parte degli interessati: le attività di rimozione e il confezionamento del materiale contenente amianto saranno effettuati dal cittadino, mentre il trasporto e lo smaltimento sono svolti da Veritas in conformità alle norme vigenti.

Per accedere al servizio ed ottenere ulteriori informazioni sulle modalità operative, si invitano i cittadini interessati a visitare il sito ufficiale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

«Questa bella iniziativa, promossa insieme agli altri Sindaci del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, permette ai cittadini di smaltire facilmente in autonomia materiali contenenti amianto. È una buona occasione per tante famiglie di liberarsi di questo genere di rifiuto, che da sempre risulta difficile smaltire, tant’è che in passato si sono verificati alcuni episodi di abbandono nel territorio» ha dichiarato il Sindaco Davide Bortolato, sempre molto sensibile alle tematiche ambientali.