Incccontro tra governo e Regione su polo impiantistico di Fusina

AMBIENTE. SUL POLO IMPIANTISTICO DI FUSINA INCONTRO TRA GOVERNO E REGIONE. BOTTACIN, “IMPORTANTE APPROFONDIRE ASSIEME I DIVERSI ASPETTI PRO

“Vista la complessità dell’intervento, su cui ovviamente vanno fatti tutti gli approfondimenti del caso, e, vista anche la disponibilità del ministro dell’Ambiente Costa a entrare nel merito della questione per approfondire in sinergia gli aspetti maggiormente delicati, in primis quelli ambientali, ma non solo, ho chiesto un incontro al Ministro che, per le vie brevi, ha già dato disponibilità”. Questo afferma l’assessore regionale all’ambiente della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin in riferimento alla progettualità avviata sul polo impiantistico di Fusina.

“Siamo di fronte ad una proposta di intervento – precisa l’assessore – verso la quale, senza strumentalizzazioni né paraocchi, è però fondamentale adottare atteggiamenti assolutamente precauzionali nella valutazione complessiva, senza tralasciare alcun particolare né sull’utilità dell’intervento né tantomeno su tutte le ricadute sul territorio, positive o negative che siano. In tal senso ho già programmato la settimana prossima un incontro con LegAmbiente”.

