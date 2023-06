Inaugurato “Ca’ Venezia”, il nuovo Centro sportivo del calcio Venezia

“È l’inizio di una nuova era per la nostra società, che spero sia ricca di soddisfazioni sempre più grandi”: il presidente Duncan Niederauer ha presentato con queste parole “Ca’ Venezia”, la nuova casa della società arancioverde, inaugurata ieri pomeriggio. Una casa sorta sempre nell’area del Taliercio, dove già da anni la società opera, ma che è stata notevolmente ampliata e potenziata, sia in campi di calcio e spogliatoi, ma anche con tanti nuovi servizi, tecnici e logistici.

MESTRE – “Ringrazio il presidente – ha sottolineato il presidente della Commissione consiliare Sport del Comune, Matteo Senno, che ha donato anche a Niederauer un gagliardetto del Comune – per il grande gesto d’amore per la Città che egli ha compiuto, risollevando dapprima le sorti della società, e poi facendo un investimento importante per darle una struttura moderna e servizi efficienti, che mettono oggi il Venezia all’avanguardia nel panorama calcistico nazionale.“

Bello e funzionale l’Headquarter: al piano terra, nuovi spogliatoi e locali tecnici e, al primo piano, la sala conferenze, le sale incontri e gli uffici dell’area corporate. Per quanto riguarda invece le strutture sportive i circa 300 atleti impegnati quotidianamente (da quelli della Prima squadra, alla Primavera, dalle ragazze del femminile, ai calciatori delle giovanili) potranno ora disporre di 6 campi di calcio, una decina di spogliatoi con annesse le rispettive aree tecniche e 3 palestre, oltre a locali riservati ai magazzini, alla lavanderia, ai servizi, agli incontri.

Anche se impossibilitato a partecipare, il vicesindaco e assessore comunale allo Sport, Andrea Tomaello, ha voluto mandare un indirizzo di saluto alla società.

“Sono davvero felice – si legge tra l’altro nella nota – che oggi si possano vedere i frutti di un lavoro durato due anni e di una collaborazione positiva tra il Venezia calcio ed il Comune, che ha concesso il centro sportivo, con una delibera votata all’unanimità dal Consiglio, in uso esclusivo alla società arancioverde per 40 anni. Una struttura all’avanguardia, un impianto di allenamento da serie A che sarà centrale per lo sviluppo delle attività e per la crescita sportiva della società.

Oltre a tutte le attività sportive, il nuovo headquarter sarà anche punto di riferimento per lo sport e l’associazionismo locale con il chiaro obbiettivo di essere aperto e utile a tutti. Grazie al Presidente Niederauer e a tutta la società per credere nella nostra città.”