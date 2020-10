Inaugurata una nuova libreria in via Carducci a Mestre. L’assessore Mar: “Un grandissimo segnale per la città”

L'assessore al Patrimonio e alla Promozione del territorio, Paola Mar, ha preso parte questo pomeriggio, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, all'inaugurazione di una nuova libreria in via Carducci a Mestre. "Aprire una libreria è un grandissimo segnale