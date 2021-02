In Veneto 15 mila partite Iva Cinesi hanno aperto e chiuso in pochi mesi. Tasse non pagate

La situazione degli imprenditori cinesi che non pagano le tasse è preoccupante in Veneto.

Il consigliere regionale Raffaele Speranzon in proposito precisa. “ Negli ultimi 12 anni solo nel Veneto imprenditori cinesi hanno aperto e chiuso nel giro di pochi mesi 15.000 partite IVA, cambiando di volta in volta, ragione sociale prima dell’arrivo dell’Agenzia delle Entrate.”

Speranzon aggiunge: “ Questi imprenditori devono all’erario oltre un miliardo di euro, soldi che lo stato italiano non vedrà mai. Per superare questo problema la proposta è la seguente, imporre agli extra comunitari che vogliono fare impresa in Italia di versare almeno 30.000 euro di tasse anticipate che verranno scalate di anno in anno”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti