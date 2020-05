In un prossimo futuro a Venezia vaporetti ad energia solare

Per un prossimo futuro si prepara a Venezia il trasporto pubblico ibrido? Sembra che la cosa sia probabile. Ampereship, il battello solare, sta simulando le varie tappe del vaporetto.

Ampereshio è un traghetto elettrico che si ricarica ad energia solare messo a punto da alcuni ingegneri tedeschi. Ha la possibilità di trasportare passeggeri ed auto.

Per quanto riguarda il trasporto in laguna i costruttori assicurano un trasporto ad emissioni zero per tutto il centro città. La simulazione per i vaporetti è stata fatta sulla linea 1.

Il problema per il momento è la mancanza dei punti di ricarica per i previsti 40 vaporetti da mettere in servizio. Per il momento la Amberschip, costruttrice dei battelli elettrici, propone delle batterie al litio in città ed un generatore al di fuori.

Fonte: vaielettrico.it

Commenta la news

commenti