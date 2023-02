In demolizione il bunker del boss Michele Zagaria

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco è firmatario dell’intesa in sinergia con le altre istituzioni per gli “Interventi di ripristino della legalità sul territorio del Comune di Casapesenna”, in provincia di Caserta.

CASERTA – Parte oggi la complessa operazione tecnica di demolizione dell’edificio bunker nel quale fu catturato il boss Michele Zagaria. Il progetto di “demolizione controllata“ è stato realizzato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco utilizzando le più avanzate strumentazioni e attrezzature tecniche e prevedendo l’impiego di personale e mezzi speciali per le demolizioni e l’abbattimento di elementi strutturali di grandi dimensioni.

Le operazioni, molto complesse e da svolgere in ristretti spazi di lavoro, impiegheranno ogni giorno 4 mezzi operativi e 24 vigili del fuoco provenienti da diversi comandi, in coordinamento con la Prefettura di Caserta, le Forze dell’Ordine, la Regione Campania e il Comune di Casapesenna.

Insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, presenti oggi all’’avvio delle operazioni il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega, il capo del Corpo nazionale Guido Parisi.