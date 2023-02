Kahramanmaras, ritrovato senza vita Angelo Zen

Il filo di speranza, conservato fino all’ultimo, quando ancora stamane risultava tra i dispersi, si è spezzato.

“Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari”.

Lo scrive su Twitter il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Angelo Zen non dava notizie di sé dal 5 febbraio scorso, giorno prima del terribile terremoto che ha devastato Tirchia e Siria. Secondo gli ultimi contatti con la famiglia, si trovava proprio a Kahramanmaras, epicentro turco raso al suolo dal sisma.

“Il filo di speranza che Angelo Zen fosse scampato al terremoto in Turchia si è spezzato. Esprimo alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene il più profondo cordoglio del Veneto e mio personale”. Con queste parole, il Presidente della Regione, Luca Zaia, accoglie la notizia, confermata dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, del ritrovamento del corpo senza vita del cittadino veneto finora disperso in Turchia. “Per tutto questo tempo – prosegue Zaia – abbiamo sperato in una soluzione positiva e ci siamo tenuti in contatto costante con il Ministero. Una speranza che si affievoliva di ora in ora. Nel momento del dolore mi stringo a tutti i suoi cari”.