Zero impatto: la terza edizione del Festival del Giornalismo a Verona dal 5 maggio in città

La terza edizione dell’evento, organizzato dall’associazione scaligera Heraldo, abbraccerà diversi luoghi della città e della provincia. Una sessantina i giornalisti, giornaliste ed esperti/e che si confronteranno su aspetti chiave del mondo dell’informazione.

La terza edizione del Festival del Giornalismo di Verona, promosso dall’associazione culturale Heraldo, arriva in città e provincia con nove giornate e oltre 60 ospiti tra giornalisti ed esperti del settore. Il Festival, patrocinato dal Comune di Verona, dall’Università di Verona, dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto e sponsorizzato da Getec Italia S.p.A., si svolgerà dal 5 al 8 maggio presso il Polo Santa Marta dell’università di Verona e alla Dogana di Terra, per poi spostarsi fuori dalle mura tra il 10 e il 14 maggio.

Saranno assegnati due riconoscimenti, il primo intitolato ad Antonio Spadaccino, giornalista del Corriere del Veneto, e il secondo il Premio Antonio Megalizzi, in collaborazione con la Fondazione Megalizzi. Il tema del festival sarà “Impatto zero/Zero impatto” e si concentrerà sull’ambiente, le migrazioni, la guerra in Ucraina, l’Afghanistan, la condizione femminile in Iran, le discriminazioni di genere nel calcio, il rapporto tra sport e diritti umani, le criminalità organizzate e la lotta alle mafie.

L'Ordine dei Giornalisti del Veneto ha riconosciuto i crediti formativi per alcuni appuntamenti. La manifestazione inizia il 5 maggio e termina il 27 maggio a Negrar di Valpolicella. Il Festival è sostenuto dalla società benefit De-Lab, Banco Bpm, Cantina Monteforte e iPlus. Sono stati ringraziati per il supporto tecnico Filmica Produzioni video, D-hub atelier, libreria Pagina Dodici, Associazione culturale Le ali delle notizie – Festival del Giornalismo Ronchi dei Legionari, Best Western Hotel Armando, Hotel Veronesi La Torre e cantina Bosco dei Cerri. Palazzo Maffei Casa Museo ha offerto la disponibilità ad accogliere in visita i giornalisti e le giornaliste ospiti della manifestazione.