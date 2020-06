Il teatro virtuale piace al pubblico: “La figlia di Shylock” supera le 100 mila visualizzazioni in rete

Spettatori da tutta Italia connessi per lo spettacolo dello Stabile del Veneto diretto da Giuseppe Emiliani, allestito interamente a distanza durante il lockdown grazie alla tecnologia di 4DODO.

I teatri ripartono, lo spettacolo torna dal vivo e nel frattempo aumentano gli spettatori virtuali connessi dal sofà di casa. A una settimana dall’ingresso nella Fase 3 dell’emergenza Covid-19 La figlia di Shylock taglia, infatti, il traguardo delle 100 mila visualizzazioni sui canali social e YouTube del Teatro Stabile del Veneto.

Diretto dal regista Giuseppe Emiliani e prodotto dallo Stabile del Veneto, lo spettacolo costruito interamente a distanza ha debuttato due settimane fa sul palcoscenico di “Una stagione sul sofà”, grazie all’innovativa scenografia virtuale in tempo reale realizzata da Federico Cautero per lo studio di progettazione 4DODO.

Spettatori da tutta Italia hanno visto lo spettacolo, oltre 500 le condivisioni sui social network e i commenti di apprezzamento a questa innovativa forma di fare teatro attraverso il digitale e l’uso della tecnologia. L’attrice Margherita Mannino, che interpreta La figlia di Shylock, ha recitato dal salotto di casa riprendendosi autonomamente grazie a un sistema e un’infrastruttura di remote production sviluppata appositamente da 4DODO consentendo la gestione in tempo reale delle riprese e delle inquadrature da remoto. Anche i costumi sono stati scelti a distanza, grazie a Stefano Nicolao che ha proposto virtualmente le sue creazioni fino a trovare quelle giuste per la protagonista, così come le musiche eseguite alla fisarmonica da Luca Piovesan in collegamento da Bruxelles.

