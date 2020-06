Il Teatro Momo cerca la sua mascotte e per farlo chiede aiuto ai suoi giovani spettatori con il progetto “La fortuna di Momo”. Per partecipare e dar vita alla creatività c’è tempo fino al 15 luglio

Il Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Le Psicografiche, invita i giovani a un’iniziativa che li coinvolgerà direttamente in una scelta importante: creare una mascotte per il Teatro Momo di Mestre.

“ Il Momo nel corso degli anni e delle stagioni è diventato un punto di riferimento prezioso per il Comune di Venezia- spiega Giorgia Pea, presidente della Commissione Cultura – E’ un luogo di aggregazione spettacolo e didattica per bambini e ragazzi che adesso sta cercando una personaggio che lo rappresenti. E per farlo chiediamo l’aiuto proprio a chi lo frequenta, ai suoi piccoli spettatori, con un breve percorso di illustrazione sulla caratterizzazione del personaggio, che avrà lo scopo di individuare la “mascotte” ideale creata con gli occhi e la mente dei bambini”.

Per partecipare c’è tempo fino al 15 luglio inviando il kit scaricabile online (www.culturavenezia.it/momo) alla mail a [email protected]

Che cos’è una mascotte? E un portafortuna? E cosa c’entrano con il teatro? Mascotte è una parola nata nei teatri francesi più di 200 anni fa, indica un personaggio o un oggetto che porti fortuna al soggetto cui è legato. Fortuna e scaramanzia sono attrici molto importanti a teatro e per questa ragione anche il Teatro Momo ha deciso che vuole un portafortuna tutto suo con l’aiuto dei bambini.

I più piccoli faranno esperienza di ciò che significa dare vita ad un personaggio a partire dal suo concepimento fino alla sua realizzazione in figura intera, guidati passo passo dalle schede che compongono il kit di progetto da scaricare e stampare dal sito del teatro. Carta, matita, gomma e colori sono gli strumenti per iniziare.

Le schede con suggerimenti e consigli accompagneranno la fantasia e la creatività di ognuno dei partecipanti invitati a sperimentare, inventare, ritentare e divertirsi. Partendo dal volto e dal corpo, i bambini arriveranno a “vestire” in camerino il loro personaggio, a dargli una personalità e tante emozioni attraverso le quali colorare la figura. Una volta terminata potranno fotografarla e scansionarla inviandola al Teatro Momo.

Così si conclude la prima parte del progetto che a questo punto passerà nelle mani di una grafica, un’illustratrice e un videomaker che prendendo spunto dai disegni inviati dai bambini elaboreranno la mascotte finale portavoce del teatro sulla città: una sagoma a misura reale sarà il risultato finale di questa seconda parte.

In ultimo il personaggio così individuato e caratterizzato prenderà vita e movimento animato in una sigla da proiettare in teatro e musicata dai ragazzi delle sale prove: una progettazione trasversale che mette in comunicazione l’ente con la cittadinanza in un progetto dinamico che a partire dal laboratorio con i bambini si arricchisce di materiali di comunicazione restituiti al teatro per la promozione delle attività sul territorio.

Per partecipare all’iniziativa si dovrà scaricare il kit di progettazione “La fortuna di Momo” dal sito del teatro culturavenezia.it/momo e inviare la propria creazione all’indirizzo [email protected] entro il 15 luglio 2020.

Per informazioni: www.culturavenezia.it/momo

