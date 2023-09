Il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro onorato con l’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio dal Presidente Ucraino Zelensky

Il presidente ucraino Zelensky ha conferito al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, l’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio per il suo contributo alla cooperazione internazionale e al sostegno dell’Ucraina. Brugnaro ha evidenziato il ruolo di Venezia nell’accoglienza dei profughi ucraini e la solidarietà tra i due popoli. L’onorificenza è stata assegnata anche ad altre personalità italiane di spicco.

VENEZIA. “Per il suo significativo contributo al rafforzamento della cooperazione internazionale, al sostegno della sovranità statale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, nonché alla promozione dell’immagine dell’Ucraina nel mondo, il presidente Zelensky ha conferito al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, l’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio di III grado.

Brugnaro ha commentato l’onore conferitogli, dicendo: “È un grande privilegio essere insignito di questa prestigiosa onorificenza dal governo ucraino. Fin dall’inizio del conflitto, Venezia si è dimostrata solidale nell’accogliere donne e minori ucraini fuggiti dalla guerra, un gesto che sottolinea l’amicizia tra i nostri popoli. Abbiamo anche esposto simbolicamente la bandiera ucraina fuori dai nostri edifici per dichiarare il nostro sostegno”.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di lavorare per un cessate il fuoco e per la pace nel contesto del conflitto ucraino. Ha anche anticipato la necessità di pianificare la ricostruzione futura una volta che la terribile guerra sarà conclusa. Brugnaro ha espresso gratitudine al presidente Zelensky, all’ambasciatore ucraino in Italia, Melnyk, e agli amici di Odessa, città con cui Venezia è gemellata e che ha visitato personalmente nell’aprile precedente.

L’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio è conferito a coloro che si sono distinti per il loro servizio allo Stato e ai cittadini ucraini in vari campi, tra cui il rafforzamento del prestigio internazionale del paese, lo sviluppo dell’economia, delle scienze, dell’educazione, della cultura, delle arti e della sanità, nonché per le loro opere caritatevoli. Questo ordine è stato istituito nel 1995 dall’allora presidente Leonid Kuchma.

Altre personalità italiane di spicco, tra cui il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanbattista Fazzolari e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, hanno ricevuto la stessa onorificenza con il Decreto 556/2023.

Il sindaco Brugnaro ha dimostrato il suo impegno ospitando due famiglie con bambini provenienti dal conflitto ucraino e ha sostenuto la causa ucraina, ritenendo che Venezia, come città aperta al mondo, debba offrire aiuto a chiunque rispetti le sue regole e tradizioni.

Numerose sono state le iniziative intraprese, tra cui l’invio di materiale per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico dei musei di Leopoli, grazie alla collaborazione con la Fondazione Muve, e il gemellaggio della festa della Sensa con Odessa. Nel novembre 2022, Brugnaro ha accolto il sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov, consolidando il legame tra le due città. Nel 2023, il sindaco Brugnaro ha effettuato un viaggio attraverso la Moldavia fino a Odessa e al Mar Nero per rinnovare un protocollo di cooperazione e sostenere il porto di Odessa, un importante centro commerciale per l’Ucraina. Questi sforzi hanno coinvolto lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche nel campo dell’urbanistica, dello sviluppo, della conservazione e del miglioramento del patrimonio culturale, coinvolgendo sia il mondo accademico che quello produttivo. Brugnaro ha mantenuto frequenti contatti con l’ambasciatore Melnyk, che è stato ospite d’onore nella città di Venezia durante la Regata Storica.”