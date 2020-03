Il sindaco Bortolato: “Atto di coraggio che arriva come una doccia fredda”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma del sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, sulle dimissioni dell’assessore Albanese

“Prendo atto che oggi l’assessore Carlo Albanese abbia compiuto un atto di coraggio, maturità e correttezza nell’ammettere l’errore compiuto qualche mese fa. Per me questa notizia arriva in maniera del tutto inaspettata e si rivela una vera e propria doccia fredda.

Accolgo con tristezza ed una vena di amarezza le dimissioni dell’assessore Albanese che fino ad oggi ha lavorato bene e con passione.

Però quanto riferitomi dall’assessore circa uno scambio di battute tramite i Social non mi può lasciare indifferente e non posso fare altro che accettare la restituzione delle deleghe.

Ora dobbiamo pensare a lavorare al meglio per la nostra Città e per i nostri Cittadini, ragionando razionalmente e senza farci trasportare come è successo dall’agone politico.

Per questo periodo tratterrò personalmente i referati di Albanese, per dare un punto fermo ai dipendenti comunali dei settori interessati.”

Il sindaco

Davide Bortolato

