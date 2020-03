Un appello per i profughi: no ai lager come Lesbo

«Condivido e mi faccio portavoce dell’appello di Articolo Uno del Veneto, rivolto a tutte le istituzioni dai Comuni all’Unione Europea. Un appello che vuole spezzare le catene dell’indifferenza rispetto a quanto sta accadendo in Siria. Dieci anni di guerra, milioni di profughi (di cui tre milioni soltanto in Turchia): di fronte a questa tragedia immane il nostro impegno, chiamiamolo così, non può limitarsi a versare miliardi di Euro al paese guidato da Erdogan per gestire i campi, con la speranza di fermare in questo modo il percorso verso i nostri Paesi». Così il consigliere regionale Piero Ruzzante (Veneto 2020 – Liberi e Uguali), che ha depositato una mozione per chiedere alla Regione del Veneto di aderire all’appello promosso da Articolo Uno ed intervenire concretamente a sostegno della popolazione coinvolta nel conflitto siriano.

«La risposta dei Paesi europei non può essere quella di tenere lontano il problema, confinando i profughi nei lager come a Moria, nell’isola di Lesbo. Abbiamo invece il dovere di intervenire, portando aiuto e dando rifugio a chi scappa dalla guerra».

L’appello contiene quindi cinque richieste:

1) di attivarsi, a partire dai singoli comuni, per accogliere e dare rifugio a chi fugge dalla guerra;

2) di farsi portavoce in Europa, affinché la Comunità Europea dia rifugio a chi fugge dalla guerra;

3) di chiedere all’Europa di svolgere, in senso alla comunità internazionale, tutte le azioni affinché ogni Paese che ne ha i mezzi accolga i profughi;

4) di chiedere all’Europa di diventare riferimento nella comunità internazionale per fermare la guerra;

5) di fermare il commercio di armi verso tutti quei Paesi che sono coinvolti nella guerra in Siria”.

