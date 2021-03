Il senatore Causin: “L’unica cosa che conta è che Marta stia bene”

“Lunedì pomeriggio, a pochi passi dal luogo in cui vivo, è accaduta una feroce aggressione. In questo momento l’unica cosa che conta è che Marta possa superare queste difficili ore e che si possa riprendere. Oltre alla vicinanza alla famiglia desidero esprimere un ringraziamento alle persone che sono intervenute in soccorso, segno di una comunità che non è indifferente. Ai sanitari e alle forze dell’ordine che sono accorsi tempestivamente. Per quanto riguarda ogni altro risvolto, le valutazioni spettano alle forze dell’ordine e alle autorità competenti. Un ringraziamento particolare ai Carabinieri di Mogliano Veneto, di cui conosco la sensibilità e la professionalità” scrive così Andrea Causin, senatore, che da quattro anni vive a Mogliano Veneto proprio vicino al luogo dove Marta Novello è stata aggredita.

È lì che porta a passeggiare il suo Diesel, uno splendido Bovaro del Bernese. La zona del moglianese, al confine tra le province di Venezia e Treviso, è un luogo magico che ispira alla passeggiata e alla contemplazione della campagna.

Ora tutta la comunità ha il fiato sospeso e attende di sapere che Marta sia fuori pericolo di vita.

Silvia Moscati

