“Stilsano”: al servizio della tua sicurezza

Stilsano S.r.l. è una società di servizi che offre consulenza ad Aziende ed Organizzazioni che operano nella filiera agroalimentare, mangimistica e dei prodotti per l’igiene e la cura della casa e della persona

Oggigiorno lavoriamo in un mondo fatto di sigle: ISO, FSSC, HACCP… Chi è solito acquistare prodotti agroalimentari o cosmetici lo sa bene, poiché le può ritrovare stampate sulle confezioni, accompagnate da numeri a più cifre. Queste sigle in effetti non si riferiscono al prodotto acquistato, bensì all’Azienda che lo ha creato e confezionato. Si tratta, per la verità, di certificazioni aziendali che attestano la qualità della lavorazione, il rispetto degli standard per la sicurezza alimentare dell’ambiente e la sicurezza/salute dei lavoratori che quel prodotto lo hanno costruito, applicando un sistema di organizzazione del lavoro conforme alle specifiche norme obbligatorie di riferimento.

A tutela della salute e della sicurezza delle persone

Quali sono i vantaggi che un’Azienda di consulenza per la certificazione, come la Stilsano, può offrire ad Imprese e ad Organizzazioni? E quali gli effetti sui consumatori in merito alla qualità, all’ambiente e alla sicurezza dei prodotti certificati in commercio?

L’attività della Stilsano si articola in tre campi di applicazione – filiera agroalimentare, filiera mangimistica e prodotti per l’igiene/la cura della persona – e si traduce in una costante e professionale azione di assistenza normativa, organizzativa e nella fase di certificazione di Aziende e Organizzazioni che operano in questi tre settori.

Tra le Realtà che si affidano all’esperienza ventennale del suo fondatore, il Dott. Luca Pistolato, troviamo ad esempio chi produce mangimi destinati alla nutrizione degli animali da compagnia o da allevamento, chi produce articoli cosmetici e di cura della casa, e chi produce e vende prodotti agroalimentari che una volta acquistati finiscono sulla tavola.

Al giorno d’oggi, con un consumatore finale sempre più attento ed educato alla sicurezza dei prodotti in vendita sugli scaffali, le diciture un tempo sconosciute come ISO, HACCP oppure “prodotto biologico”, “senza glutine”, “ecolabel” ecc. sono diventate cosa nota o comunque di facile individuazione, attraverso una rapida ricerca su internet.

Applicarsi allora per ottenere una valutazione di conformità del prodotto realizzato, previo rilascio di certificazione, – per poter dichiarare queste informazioni sulla sicurezza dei prodotti – contribuisce senza dubbio ad alimentare la fiducia da parte del consumatore di quanto circola sul mercato.

Nello specifico, una procedura di conformità ha avvio da una fase progettuale iniziale, cui segue una fase preparatoria, quindi una fase redazionale ed infine una applicativa, che prevede Audit sul sistema di gestione e sui processi aziendali, che si conclude con il rilascio della certificazione. Tale verifica finale viene infatti operata da un ente certificatore, attraverso la figura di un ispettore abilitato.

Dal primo contatto all’ottenimento della certificazione

Se oggi la Stilsano è riconosciuta come Partner di valore, affidabile e competente da numerose Realtà del Nord-Est, lo deve in primis al suo fondatore, esperto in sicurezza alimentare, che si pone sempre a completa disposizione di quelle Aziende ed Organizzazioni che ritengono fondamentale avanzare nel proprio processo di crescita, in virtù anche di un miglioramento continuo.

Una volta comprese la storia, l’anima e i processi interni della Realtà professionale che ci si trova di fronte, i collaboratori della Stilsano si pongono l’obiettivo di elaborare un progetto ad hoc sulla base delle richieste espresse, atto a fornire le soluzioni più indicate al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

In questo modo la Stilsano assume l’importante ruolo di Guida lungo un percorso di sviluppo e di implementazione dei sistemi di gestione della qualità, della sicurezza alimentare e dell’ambiente (che spesso confina in un complesso mondo di legislazioni, certificazioni e obblighi normativi), avvalendosi anche del supporto di un laboratorio accreditato per le analisi.

Parola d’ordine: “Fiducia”

Il valore fondamentale per la Stilsano è creare un solido e duraturo rapporto di fiducia, stima e credibilità con le Realtà professionali con cui è entrata in contatto, diventandone in un certo senso parte integrante.

Oltre alla consulenza, la Stilsano offre infatti un servizio di Temporary Management, grazie al quale è possibile contare su un professionista “a tempo” specificatamente qualificato, a cui far rivestire ruoli di responsabilità interni, ed anche un servizio di formazione al personale orientato sia sugli aspetti regolatori che operativi, o per rafforzare le competenze dei collaboratori interni o per rispondere alle necessità di aggiornamento richieste dal settore.

Stilsano ama la chiarezza, la trasparenza, la puntualità nelle risposte e nelle consegne dei lavori, affronta ogni richiesta e assistenza necessaria con rigore, impegno e dedizione, per un raggiungimento ottimale del risultato richiesto.

Per saperne di più:

Stilsano S.r.l. – www.stilsano.it – [email protected] – +39 041 564 8717

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti