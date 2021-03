C’è qualche buon segnale, forza Marta!

Le condizioni di Marta sono stazionarie e questo è già un bel segno. L’intervento alla mano è andato bene e i medici pensano forse di risvegliarla già in giornata, ma rimarrà in rianimazione ancora per qualche giorno. La cosa triste è che per il momento i genitori non possono vederla a causa dell’emergenza Covid.

Silvia Moscati

