Premio San Marco 2024

Ritorna il Premio San Marco a Palazzo Ducale il 25 aprile 2024, con l’obiettivo di riconoscere le eccellenze veneziane e metropolitane.

VENEZIA. Il prestigioso Premio San Marco farà il suo ritorno al maestoso Palazzo Ducale il prossimo 25 aprile, come annunciato in un comunicato stampa ufficiale dalla Giunta comunale. Questo evento, tanto atteso, si propone di celebrare e onorare le eccellenze veneziane e metropolitane che hanno contribuito al prestigio e alla vitalità di Venezia Città Metropolitana attraverso il loro impegno e le loro realizzazioni.

La decisione è stata presa nella recente seduta della Giunta comunale, su iniziativa del sindaco Luigi Brugnaro, il quale ha approvato i criteri generali che guideranno il Comitato incaricato di valutare le candidature per il Premio Festa di San Marco. Questa cerimonia di premiazione, istituita nel 2017 e ora rinnovata, mira a valorizzare la festività di San Marco e ad evidenziare il contributo significativo delle personalità e delle istituzioni alla crescita e al benessere della comunità veneziana.

I destinatari di questi prestigiosi riconoscimenti saranno cittadini, enti, attività economiche e associazioni che si sono distinti nel corso dell’anno 2023 per il loro impegno e la loro dedizione in vari settori, tra cui scienze, arti, industria, artigianato, lavoro, sport, scuola, sicurezza e iniziative a carattere sociale assistenziale e filantropico.

Per garantire un processo di selezione equo e partecipativo, tutti i sindaci della Città metropolitana sono stati invitati a segnalare individui, gruppi o enti che si sono particolarmente distinti all’interno dei loro territori di competenza. Allo stesso modo, le principali Associazioni di Categoria sono state sollecitate a proporre le loro candidature.

Per coinvolgere maggiormente la comunità nella selezione delle eccellenze veneziane, sarà lanciato un avviso pubblico per la presentazione di candidature motivate. Questo avviso sarà disponibile sulla home page del sito Internet del Comune di Venezia a partire dal 4 marzo 2024 fino alle ore 24,00 del 18 marzo 2024. Le candidature ricevute saranno attentamente esaminate da un Comitato appositamente costituito, presieduto dal Sindaco Brugnaro e composto da illustri rappresentanti delle istituzioni locali.

Il Comitato valuterà le proposte in base a criteri di merito, prendendo in considerazione le azioni e le attività svolte dalle candidature per il contributo sociale, culturale, sportivo e per la valorizzazione del territorio metropolitano di Venezia.

L’attesa è grande per questa edizione del Premio San Marco, che si preannuncia come un’occasione straordinaria per celebrare e riconoscere coloro che rendono Venezia una città unica nel suo genere.