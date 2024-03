Giovedì della cultura: Francesca Ghedini e le donne del mito

Il 7 marzo, i Giovedì della Cultura proseguono un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e della mitologia antica

TREVISO – Il prossimo 7 marzo segna un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e della mitologia antica. I Giovedì della Cultura, promossi dalla Fondazione Cassamarca, accolgono la professoressa Francesca Ghedini, illustre docente di Archeologia presso l’Università degli Studi di Padova. Il tema in agenda, “Le donne del mito: anima e avventure”, promette di portare i partecipanti in un viaggio affascinante attraverso le vite e le gesta delle figure femminili che hanno popolato l’immaginario antico.

Negli ultimi anni, il fenomeno delle biografie riguardanti personaggi epici e mitici ha conquistato un crescente interesse da parte del pubblico. Questo trend ha trovato un ulteriore impulso con opere come “Maledette”, un libro dedicato a cinque donne fatali legate da un intricato legame di sangue. Circe, Pasifae, Arianna, Fedra e Medea sono le protagoniste di questa narrazione, discendenti di una nobile stirpe ma condannate a vivere amori infelici e travagliati a causa di un destino segnato da una colpa ancestrale.

La professoressa Ghedini non si è limitata a utilizzare solo le fonti letterarie tradizionali per la sua ricerca, ma ha anche sfruttato abbondantemente il repertorio iconografico. Quest’ultimo si è rivelato un prezioso strumento per illuminare aspetti inediti delle complesse personalità di queste figure mitiche. L’analisi delle immagini, infatti, offre spesso una prospettiva più immediata e autentica sulla cultura antica, dando voce anche alla tradizione orale che ha contribuito a plasmare queste storie nel corso dei secoli.

Francesca Ghedini, oltre alla sua carriera accademica di spicco, è nota per la sua vasta esperienza nel campo dell’archeologia e per i numerosi incarichi di rilievo che ha ricoperto nel corso degli anni. Attualmente membro del Consiglio Scientifico del Parco Archeologico di Pompei, Ghedini ha dedicato la sua ricerca a molteplici ambiti, tra cui il termalismo nella società romana, la tecnologia e l’uso del sottosuolo nel mondo antico, e la valorizzazione dei beni culturali.

L’appuntamento del 7 marzo rappresenta solo uno dei numerosi eventi programmati all’interno del ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca. Da qui al 30 maggio 2024, gli appuntamenti settimanali si susseguiranno regolarmente, offrendo al pubblico una ricca panoramica sulla cultura e sulla storia. Iniziati nel 2019, questi incontri hanno rappresentato finora un totale di 147 occasioni per arricchire la propria conoscenza e apprezzare le diverse sfaccettature del patrimonio culturale.