Il prefetto Zappalorto saluta la città

Il sindaco Luigi Brugnaro nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 gennaio, ha incontrato a Ca’ Corner, sede della Città metropolitana, il prefetto Vittorio Zappalorto, che andrà in pensione a fine mese.

Un momento cordiale di saluto nel corso del quale il primo cittadino ha ringraziato Zappalorto. “Grazie per il lavoro svolto nel nostro territorio in questi anni – le parole di Brugnaro – Un riferimento fondamentale e prezioso con cui abbiamo affrontato e gestito momenti anche molto difficili come l’Acqua Granda e la pandemia”.

Nel corso dell’incontro il sindaco ha consegnato al prefetto un gonfalone di San Marco realizzato a mano.