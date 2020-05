Il potere della Rete

Il Gruppo Giovani di Sernaglia della Battaglia è prontissimo ad affrontare la Fase 2, consapevoli di una cosa importante: le piccole azioni possono portare risultati infinitamente grandi…

Vivendo i momenti difficili ci rafforziamo, essi ci insegnano a trovare la forza per combattere situazioni scomode e non volute, ci aiutano ad affrontare la sofferenza e ad accettare l’impotenza… Il dono più grande però, è quello di aiutarci a individuare ciò che importante per noi, apprezzando la bellezza che si nasconde dietro i piccoli gesti, la pazienza, la gratitudine e la consapevolezza di essere umani inseriti in una rete.

Si può cercare di fuggire da questa realtà ma alla fine dobbiamo riconoscere che siamo “animali sociali”, di aver bisogno di relazioni umane e di poter essere di sostegno agli altri.

Il Gruppo Giovani di Sernaglia della Battaglia, sotto la guida dell’equipe di educatori della Cooperativa sociale Itaca impegnati all’interno del Servizio Operativa di Comunità dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, collabora da tempo con l’Amministrazione comunale alla gestione e organizzazione del Centro estivo, promuovendo inoltre attività di doposcuola durante tutto l’anno.

Il gruppo è partito a Settembre 2019 con 20 ragazzi, saliti poi a 24, con i quali si è iniziato l’anno ripensando e programmando nuove attività di gruppo per il periodo scolastico. A causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, le attività sono state purtroppo tutte sospese. Consapevoli della delicatezza del periodo, il Gruppo ha organizzato conferenze in videochiamata per valutare se la promozione alla cittadinanza attiva fosse possibile in questa nuova condizione di distanziamento sociale.

L’idea di portare avanti idee positive e pensieri di vicinanza in questa difficile situazione è molto importante, perciò il Gruppo Giovani si è prodigato per portare avanti tutto ciò che era possibile fare “da casa”.

La Rete unisce

Il primo passo è stato quello di rivitalizzare le pagine social che il Gruppo Giovani già aveva: Instagram e Facebook, iniziando a riempirle con consigli di letture, film, musica…

In seconda battuta è stato realizzato un sito web https://sernagliagruppogio.wixsite.com/website, per la condivisione di informazioni e articoli utili per informare chiunque potesse essere interessato alle prossime iniziative e attività che il Gruppo Giovani porterà avanti.

Infine è stato realizzato un video, poi inviato alla Comunità residenziale “Maria Adelaide da Sacco” di Vidor (Tv) per far sentire meno soli le persone con disabilità che vi risiedono e gli operatori che ci lavorano.

Quante altre cose si possono creare online, restando “distanti ma uniti”?

Il Gruppo Giovani di Sernaglia della Battaglia ha in programma di mantenere attive le pagine sul web, ma soprattutto verranno promosse iniziative rivolte ai giovani della comunità, come cacce al tesoro e giochi online, per supportare la comunità e potersi divertire insieme.

Il Gruppo Giovani è pronto ad affrontare la Fase 2 cercando di cogliere questo momento come una formazione di nuove conoscenze, competenze e sviluppo creativo.

“Diventando più consapevoli della rete che ci unisce, della potenza che le piccole azioni possono generare: come i sassolini nell’acqua, sembrano piccoli ma possono creare increspature tali da smuovere tutto un lago.”

