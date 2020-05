“La Voce dei Ragazzi” arriva Online per tutti

Scopri insieme a noi la nascita del nuovo giornalino dell’Istituto comprensivo di Follina e Tarzo a cura dei Consigli Comunali dei Ragazzi di Follina e Cison di Valmarino, di Miane, di Tarzo e Revine Lago.

I Consigli Comunali dei Ragazzi (un progetto di cittadinanza attiva all’interno delle scuole secondarie di primo grado) nei giorni scorsi si sono incontrati diversi volte virtualmente per trovare nuove proposte conciliabili con i limiti imposti in questo periodo.

Così, dall’idea dei CCR di tutto l’Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo, insieme alle rispettive Amministrazioni comunali, la Scuola e il servizio di Operativa di Comunità dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, è nata l’idea di realizzare un giornalino scolastico online che gli studenti hanno chiamato “La Voce dei Ragazzi”.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di tutti gli studenti un luogo virtuale, dove potersi incontrare realmente e condividere articoli, foto, idee di interesse per i ragazzi.

Il giornalino sarà diviso in 8 categorie che spaziano dall’arte alla cucina, dai videogiochi ai libri, dall’ambiente ai film; sarà presente un blog dove gli studenti possono commentare le notizie e dire la loro. Gli studenti inoltre potranno inviare i loro contenuti alla redazione del giornalino, affinché sia davvero il giornalino di tutti gli studenti, la voce di tutti i ragazzi.

La parola alla redazione de La Voce dei Ragazzi :

“Pensiamo che noi giovani abbiamo tante cose da dire ed è giusto far sentire la nostra voce a tutti. Questo giornalino è nato da un’idea dei CCR, ma vuole essere il giornalino di tutti gli studenti. Ci piacerebbe che ognuno di voi scrivesse di qualcosa che lo interessa. Siete appassionati di un gruppo musicale? Mandateci un breve testo parlando del gruppo. A casa collezionate qualcosa? Inviateci le foto e raccontateci la vostra passione. Avete visto un film o una serie Tv che vi ha fatto sognare? Mandateci una recensione. Siete andati in viaggio in un luogo che vi ha emozionato? Raccontateci del posto e fateci viaggiare con delle immagini. Aspettiamo i vostri contenuti, saremo felici di leggerli e condividerli”

Se vuoi leggere il giornalino clicca qui: La Voce dei Ragazzi

