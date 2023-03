Il paradosso dei profili ‘Stem’ in Veneto. Confindustria Veneto Est a caccia di talenti meccatronici

Giovedì 16 marzo torna in presenza il contest promosso dal Gruppo Metalmeccanico dell’associazione negli spazi dell’Innovation Hub UNOX a Campodarsego (Pd). In gara oltre 100 studenti di 13 istituti tecnici e professionali delle province di Padova e Treviso e dell’Its Meccatronico Veneto impegnati in calcoli, simulazioni e progetti reali. Pancolini e Nalini: “Rafforzare le competenze trasversali dei ragazzi sempre più richieste dalle imprese, per un più efficace orientamento all’innovazione e al mondo del lavoro“.

PADOVA-TREVISO-VENEZIA-ROVIGO – Dagli ingegneri (industriali, elettronici e dell’informazione) ai matematici, informatici, fisici, chimici-farmaceutici. Ma anche super tecnici nella meccanica e meccatronica, automazione, IT e in tutte quelle aree a trazione Industria 5.0, sempre più dotati di soft skills, le abilità personali come creatività, pensiero critico, capacità di lavorare in team e intelligenza emotiva.

Nel 2022 la domanda di laureati «Stem» da parte delle imprese in Veneto, ovvero Science, Technology, Engineering and Mathematics, ha raggiunto le 19.870 unità, a cui vanno aggiunti 5.300 diplomati ITS (Excelsior: Unioncamere-Anpal). Ma in più di un caso su due la selezione per questi profili si è rivelata molto complessa. Il mismatch ha raggiunto picchi del 79,3% per specialisti in efficienza energetica, 72,3% per matematici e fisici, 69,6% per tecnici specializzati nelle attività meccaniche e meccatroniche. Eppure, i laureati nelle discipline scientifico-tecnologiche, ci ha ricordato di recente l’Istat, hanno un tasso di occupazione pari a 85,7% e i diplomati «Stem» in Veneto addirittura superiore.

Sensibilizzare studenti e docenti sull’importanza delle competenze trasversali e multidisciplinari, oltre a quelle tecniche e professionali, sempre più richieste dalle imprese, è l’obiettivo del Gruppo Metalmeccanico di Confindustria Veneto Est, il più numeroso e articolato (1.340 imprese associate e 82mila addetti), che dopo due anni di pausa forzata e un’edizione online, torna a mobilitare gli Istituti tecnologici e professionali delle province di Padova e Treviso per la settima “Olimpiade dei Talenti Meccatronici”, il contest nato per mettere alla prova abilità e competenze dei ragazzi delle classi 3^ 4^ e 5^ di questi Istituti e del biennio ITS Meccatronico Veneto nel vivo dei contesti aziendali.

L’evento finale dell’Olimpiade si svolgerà giovedì 16 marzo, a partire dalle ore 9.00 fino alle 17.00, a Campodarsego (Via Pontarola, 14) negli spazi dell’Innovation Hub di un’eccellenza made in Italy come UNOX, multinazionale padovana che progetta e produce forni professionali intelligenti. Un appuntamento, targato per la prima volta Confindustria Veneto Est, nato nel 2015 e diventato una best practice nazionale.

Parteciperanno oltre 100 studenti suddivisi in 25 team di 13 Istituti tecnologici e professionali a indirizzo meccanico e meccatronico, elettrico ed elettronico, informatico e automazioni e ITS Meccatronico Veneto. Per la provincia di Padova, gli Istituti Marconi di Padova, Cattaneo-Mattei di Conselve, Enaip di Padova, Euganeo di Este, Meucci-Fanoli di Cittadella, Newton-Pertini di Camposampiero. Per la provincia di Treviso, gli Istituti Giorgi Fermi di Treviso, Engim Turazza di Treviso, ITS Meccatronico Veneto (corsi di Treviso, Conegliano, Castelfranco), Barsanti di Castelfranco Veneto, Lepido Rocco di Motta di Livenza, Scarpa di Motta di Livenza, Verdi di Valdobbiadene.

Dopo il saluto di Filippo Pancolini, Presidente del Gruppo Metalmeccanico Confindustria Veneto Est che presenterà la gara, i ragazzi saranno chiamati ad eseguire calcoli, simulazioni, dimensionamenti e progetti reali a partire dai contenuti della prova che saranno svelati all’apertura della ‘mistery box’. I docenti seguiranno invece un programma dedicato, con gli interventi di esperti nell’ambito delle competenze manageriali per gli insegnanti e dei processi di innovazione. Nel pomeriggio gli esiti del contest e alle 16.30 la proclamazione dei vincitori e premiazione con il Presidente Filippo Pancolini, Domenico Vettorello (Gruppo Metalmeccanico CVE) e Alberto Fraccaro di UNOX.

«Il ritorno dell’Olimpiade in presenza e la risposta dei ragazzi e dei docenti sono un nuovo esempio della sinergia tra sistema educativo e imprese – dichiara Filippo Pancolini, Presidente Gruppo Metalmeccanico Confindustria Veneto Est -. Entrare in azienda, sperimentare come può nascere ed evolversi un prodotto, il lavoro di gruppo e l’attitudine all’innovazione, è un’esperienza coinvolgente che può aiutarli ad essere più consapevoli delle proprie competenze e di come migliorarle. La tappa di un percorso che vede imprenditori ed insegnanti impegnati insieme per un più efficace orientamento dei ragazzi nell’approccio al loro futuro e al mondo del lavoro».

«Le prove che saranno affrontate dai ragazzi sono una simulazione realistica della creatività, lavoro in team e soluzione dei problemi che ogni giorno avvengono in azienda – aggiunge Francesco Nalini, Consigliere Delegato Confindustria Veneto Est per l’Education –. Possono aiutarli a comprendere il valore delle competenze trasversali, oltre a quelle tecniche acquisite a scuola, sempre più richieste per colmare il divario di skill di cui necessitano le imprese e proporre ai giovani opportunità formative e professionali di qualità. Un impegno concreto che ci ha visti finora, nell’anno scolastico in corso, portare nelle scuole 13 progetti e attività ed incontrare 12mila partecipanti, studenti, insegnanti e genitori».

«Poter ospitare eventi rivolti ai giovani talenti come l’Olimpiade dei Talenti Meccatronici ci rende davvero orgogliosi – dichiara Nicola Michelon, CEO UNOX e Consigliere Delegato Confindustria Veneto Est per la Ricerca e Sviluppo –. Ci impegniamo ogni giorno per creare professionalità eccellenti e costruire un ponte tra scuola e azienda. Il nostro obiettivo è permettere al più alto numero di giovani di vivere il mondo dell’impresa e aiutarli a crescere come persone e come professionisti».

