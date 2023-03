Mondiali di calcio 2026, cambia la formula

È arrivata l’ufficialità: il Mondiale di calcio 2026 cambia format, dalle solite 32 squadre ecco la rivoluzione a 42.

KIGALI (RWANDA) – Durante il 73° congresso FIFA tenutosi a Kigali in Rwanda, il consiglio della FIFA ha approvato i nuovi format del Mondiale 2026 e del Mondiale per Club. Cambiano anche le finestre per gli impegni internazionali sia maschili che femminili.

La Coppa del Mondo 2026 verrà organizzato per la prima volta in tre Nazioni: Stati Uniti (come nel 1994), Messico (1970, 1986) e Canada. I giocatori dovranno raggiungere le loro nazionali il 25 maggio, data entro la quale dovranno essere conclusi i campionati nazionali e le coppe europee. La manifestazione si concluderà con la Finale di domenica 19 luglio.

Le nazionali partecipanti saranno 48, divise in 12 gironi da 4 formazioni ciascuno. Passeranno il turno le prime due classificate di ogni gruppo e le otto migliori terze. Saranno così introdotti i sedicesimi di finale, mentre finora la fase ad eliminazione diretta partiva dagli ottavi. Da un minimo di 3 partite disputate per squadra a un massimo di 8 e non più 7 come nelle scorse edizioni. In totale le partite saranno 104, ben 40 in più rispetto a quelle disputate in Qatar pochi mesi fa.

Inizialmente la FIFA aveva optato per 16 gironi da 3, per poi passare alla formula scelta per non rischiare clamorosi “Biscotti” tra squadre per passare il turno o scontrarsi poi con avversari più agevoli. Un giro d’affari complessivo di 11 miliardi di dollari, 4 in più rispetto all’ultima edizione.

Mondiale per Club

La FIFA ha poi aggiunto che il Mondiale per Club si continuerà a disputare ogni stagione con in più un’edizione speciale ogni 4 anni (la prima nel 2025). Già dal 2024 la finalista della Champions League avrà accesso diretto alla finale annuale dove sfiderà la vincente dei Play off che si disputeranno tra le squadre delle altre confederazioni.

Per quanto riguarda invece la nuova formula del Mondiale allargato ogni 4 anni, ci saranno 12 posti disponibili per le squadre europee, 6 per le sudamericane, 4 per le asiatiche, africane e nord americane, 1 per l’Oceania e una per il Paese ospitante.

Impegni internazionali

Dal 2026 cambierà anche l’attuale calendario delle partite internazionali sia maschili che femminili: per i primi ci sarà una finestra per le nazionali a marzo (9 giorni; 2 partite), a giugno (9 giorni, 2 gare che saranno 2 amichevoli negli anni in cui ci saranno Mondiali o Europei), settembre/inizio ottobre (16 giorni, 4 incontri), novembre (9 giorni, 2 sfide). Il calendario dettagliato delle partite internazionali maschili 2025-2030 sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il calendario delle partite femminili ci saranno 6 finestre per le nazionali all’anno per giocare qualificazioni e amichevoli, più gli spazi per le Olimpiadi e la Concaf W Gold Cup.

Photo credits: Fifa.com