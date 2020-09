Il Minirugby del Mogliano Rugby in partenza per quattro giorni

Da oggi, giovedi 3 settembre, a sabato 5 settembre, il settore minirugby del Mogliano Rugby 1969 si trasferisce a Piani di Luzza, per alcuni giorni di vero e proprio Team-Building. Mogliano Rugby 1969 organizza da diversi anni un camp formativo per i propri tesserati, con lo scopo di aumentare la socializzazione e consolidare i rapporti tra bambini, allenatori ed accompagnatori. L’obiettivo principale è la responsabilizzazione e l’aumento dell’attenzione sia nel gioco che nella vita quotidiana. Anche nel camp 2021, si approfondiranno concetti già sviluppati nel corso dell’anno e si affineranno conoscenze già acquisite. Gestione degli spazi, distribuzione/ridistribuzione nelle varie fasi di gioco e continuità del gioco, saranno il fulcro del lavoro in questo particolare periodo segnato dal Covid-19. Tutti i bimbi saranno costantemente in compagnia dei propri allenatori ed accompagnatori. Di seguito l’elenco dei responsabili, educatori, accompagnatori che seguiranno e sovrintenderanno alle attività delle giornate: Responsabile tecnico Zizola Caio Allenatori U12 Zizola Caio Longo Nicolò Allenatori U10 Zizola Mauro Salvalaio Thomas Allenatori U6 Kamber Alberto Accopagnatori Salvalaio Thomas Kamber Alberto Vassia Alessandro Surugio Andrea Buon team building a tutti.