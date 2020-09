Il Mibact “premia” la biblioteca comunale di Mogliano

Buone notizie in arrivo per Mogliano. Il Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo ha infatti emanato il decreto di approvazione della graduatoria di assegnazione del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali. Alla Biblioteca di Mogliano Veneto “E. Scoffone” è stato riconosciuto un contributo di oltre 10mila euro che dovrà essere utilizzato, entro l’anno, per acquistare libri stampati a sostegno del libro e della intera filiera dell’editoria libraria.

Questo contributo permetterà di ampliare ancor di più il patrimonio librario della Biblioteca Comunale “E. Scoffone” aumentandone di conseguenza l’attrattività, tanto per i titoli che si rivolgono a un pubblico vario come quello composto dalle famiglie, quanto per i testi più specialistici che interessano studenti e ricercatori.

Consentirà inoltre nuove opportunità di conoscenza, di approfondimento e di coinvolgimento per bambini, giovani e adulti nonché la programmazione di nuove iniziative culturali volte alla promozione della lettura.

