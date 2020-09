Il vicepresidente del Copasir a Treviso a sostegno di Fabio Crea

Visita a sorpresa del Vicepresidente del Copasir, Adolfo Urso a Treviso. Il senatore ha partecipato a un incontro elettorale organizzato da Fabio Crea, avvocato trevigiano candidato alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre a sostegno di Luca Zaia in quota Fratelli d’Italia.

«Sono orgoglioso che, a sostegno della mia sola candidatura, ieri sera l’amico e senatore Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir, sia venuto a Treviso. È stato l’unico senatore a recarsi nel nostro territorio, segno della sua grande disponibilità e di una disposizione all’ascolto che ci accomuna. Adolfo ci ha raccontato di un governo incapace di portare le nostre ragioni in Europa, interessato solo a svendere ai francesi la nostra Borsa e a generare sempre maggiore debito fra inutili bonus e un Recovery Fund pieno di insidie: una tragedia per il futuro dei nostri figli, la parola fine sulla sovranità del nostro Paese», ha commentato l’avvocato che ha concluso: «Noi di Fratelli d’Italia non ci stiamo. Il voto di domenica e lunedì ha un forte valore nazionale: avvisiamo il governo che la pazienza è finita».

