Il mercato di Forte dei Marmi per la prima volta a Mestre

Arrivo del mercato di Forte dei Marmi a Mestre: 52 espositori con prodotti di alta qualità provenienti dall’Italia. L’evento è stato organizzato dalla Municipalità di Mestre Carpenedo e dal Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, con l’obiettivo di promuovere il territorio e offrire ai visitatori un’esperienza di shopping unica.

MESTRE (VE). Il famoso mercato di Forte dei Marmi, noto per la vendita di prodotti di alta qualità provenienti dall’Italia, arriva per la prima volta a Mestre, con 52 espositori che occuperanno un’area di circa 5.000 metri quadrati nel centro città.

L’evento, che attira in media circa 15-20 mila persone, è stato organizzato dalla Municipalità di Mestre Carpenedo e dal Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza di shopping unica e di promuovere il territorio.

Secondo la delegata al Commercio, Chiarastella Berton, il mercato di Forte dei Marmi è conosciuto a livello internazionale per la qualità dei prodotti che offre e rappresenta un’occasione da non perdere per i cittadini di Mestre e i visitatori provenienti da tutta l’area metropolitana.

Il presidente del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, Andrea Ceccarelli, si aspetta un afflusso di circa 15-20 mila persone anche a Mestre, una piazza prestigiosa che il Consorzio ha cercato di raggiungere da tempo, essendo già stato presente in altre città venete.

L’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, ha precisato che l’evento occuperà un’ampia area di Mestre, tra piazzetta Coin, via Fapanni e via san Pio X, e che il traffico sarà vietato in queste zone. Tuttavia, il parcheggio del Parco Ponci sarà accessibile ai visitatori in arrivo da fuori città.

L’evento si svolgerà dalle 8 alle 19 e rappresenta un’opportunità per vivere una giornata di shopping nel centro di Mestre e scoprire i prodotti di alta qualità offerti dal mercato di Forte dei Marmi.