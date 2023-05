Dolympics: scuola, sport e territorio. Torna Dolo Città Gentile

Quattro giornate di sport full immersion per gli alunni delle primarie e secondarie dell’Istituto comprensivo di Dolo.

Dal 29 maggio al primo di giugno, più di 850 studenti si alterneranno nel provare le diverse discipline proposte dalle associazioni sportive del territorio.

DOLO – Dolympics si conferma un’iniziativa vincente con 12 discipline sportive a rotazione e la collaborazione di una quindicina di associazioni.

Un progetto dell’Assessorato allo Sport e della Pubblica Istruzione insieme a CSA Venezia, all’Istituto Comprensivo Statale, al Liceo Scientifico sportivo Galileo Galilei – con il sostegno di Coop Alleanza 3.0, che offrirà la “merenda dei campioni”, il patrocinio del Coni Veneto delegazione Venezia, del Comitato Italiano Paralimpico regionale e dell’ente di promozione sportiva OPES – che conferma Dolo quale centro avanzato per la formazione e la salute della persona.

L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani allo sport, permettendo loro di provare diverse attività assistiti da esperti.

Durante le quattro mattinate gran parte degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, saranno coinvolti in un percorso di approccio guidato a diverse discipline sportive: calcio, tennis, floorball, volley, basket, pesca sportiva, danza , arti marziali ( karate e ju jitsu), atletica leggera (vortex, lungo e corsa).

Commenta il Sindaco Gianluigi Naletto: “Dolympics si conferma modello educativo efficace in grado di trasmettere ai giovani valori fondamentali come la collaborazione, l’altruismo, la lealtà e il rispetto delle regole. Un progetto importante che ci aiuta a costruire la comunità del futuro“.

“Ci apprestiamo, come ogni anno a ricevere quasi un migliaio di studenti, che parteciperanno a questa consolidata manifestazione” aggiunge l’assessore allo Sport, Cristina Nardo,“una macchina organizzativa, quella coordinata dall’Amministrazione comunale, che anche in questa edizione, permetterà di far svolgere le attività in condivisione con le associazioni sportive locali e che conferma l’attenzione che questo assessorato ha nei confronti dei sodalizi sportivi del territorio”.

Il tutto si svolgerà presso l’impianto sportivo “Walter Martire”, in viale dello Sport, che permetterà ai giovani partecipanti di svolgere le attività in piena sicurezza, grazie anche al supporto dell’Associazione Lagunari e Truppe Anfibie – delegazione della Riviera del Brenta.