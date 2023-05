“Il più bello d’Italia”, due veneziani e tre trevigiani ammessi alla finale regionale

Iscrizioni aperte. Finale regionale a Rosolina (RO) il 18 agosto, poi il 27 agosto ad Alassio (SA) per il gran finale

PADOVA – Dopo la prima tappa veneta del 15 aprile scorso al Momà di Asolo, continuano le selezioni 2023 del concorso di bellezza “Il più bello d’Italia” ideato dal patron Silvio Fasano. La seconda tappa, ospitata nel noto locale in “Baessato” di Noventa Padovana (PD), ha visto numerosi concorrenti: 7 le fasce assegnate, che garantiscono ai relativi – e bellissimi – vincitori di accedere all’ambita finale regionale a Rosolina il 18 agosto.





A sinistra, i fasciati trevigiani (Gianmarco Tricarico, Andrea Loro, Jacopo Pellizzari)

A destra i fasciati veneziani (Alessandro Pezzuti e Giovanni Frollo)

Questi i concorrenti, presentati da Laura Zambelli e fotografati da Riccardo Panizzo, che accederanno di diritto alla finale regionale il 18 agosto e successivamente alle fasi nazionali in programma come da tradizione ad Alassio, in provincia di Savona, il prossimo 27 agosto.

Primo classificato, Andrea Loro (in foto), 22enne di Crocetta del Montello (TV) al quale è andata la fascia de Il più bello d’Italia – Baessato. Andrea è del segno dei pesci ed è alto 1.87, lavora come buttafuori e segretario. La sua ambizione è quella di riuscire ad aprire una palestra.

L’uomo ideale d’Italia – Quinta pelle Tiffany studio estetica è Filippo Crivellari, 32 anni di Rosolina (RO), pescatore e modello. Del segno della bilancia è alto 1.79. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un modello professionista.

La fascia dedicata al Talento più bello d’Italia – premio speciale Antonio Fasano è stata assegnata a Jacopo Pellizzari, ventunenne di Castelfranco Veneto (TV), alto 1.95, lavora come trade finanziario ed è del segno della vergine. Il suo sogno è quello di girare il mondo in moto.

Alessandro Pezzuti, ventiduenne del segno del leone, alto 1.80 è stato eletto Il più bello d’Italia per lo sport. Alessandro, che abita a Mestre (VE), sogna di diventare calciatore professionista è attualmente un calciatore di calcio del Montecchio (serie D).

Il titolo de Il più bello d’Italia per la moda – sponsor Maliee, la giuria ha voluto assegnarlo al gioielliere Giovanni Frollo, ventenne di Venezia, alto 1.80 del segno zodiacale del Capricorno. Sogna di diventare gondoliere.

Il titolo Il più bello d’Italia per il cinema, è stato assegnato a Gianmarco Tricarico, ventisettenne di Casella D’Asolo (TV) . Gianmarco è alto 1.82, del segno del sagittario, nella vita lavora come magazziniere. Il suo più grande sogno è quello di comunicare emozioni forti attraverso la musica che lui incide.

Amath Thiam, ventinovenne di Bassanello (PD), italo-senegalese, è stato eletto Il più bello d’Italia per la tv. Lavora come elettricista, è alto 1.88, è del segno dello scorpione e sogna di fare qualcosa che lasci il segno.

I “fasciati” della tappa Baessato con la conduttrice



ISCRIZIONI APERTE

Coloro che volessero iscriversi e partecipare alle prossime selezioni possono farlo contattando www.oltreirock.org, associazione che ha curato la selezione. A curare il look dei concorrenti, invece, lo staff del Salone Simone parrucchieri di Padova.

Sito del concorso: www.ilpiubelloditalia.com