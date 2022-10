Il frullato, miglior alleato della vista

La vista è fondamentale per la nostra vita quotidiana. Il 75% della popolazione ha qualche tipo di difetto visivo più o meno importante e i difetti visivi più seri colpiscono oltre il 70% delle persone di età superiore ai 65 anni. I più comuni sono presbiopia, miopia, astigmatismo, cataratta, ipermetropia, ecc. Secondo gli esperti di Clinica Baviera, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, una dieta ricca di vitamine e nutrienti rafforza la vista e può ritardare o addirittura prevenire alcune malattie degli occhi.

La verdura e la frutta sono essenziali a questo scopo, ma non sempre questo viene considerato: si stima infatti che il loro consumo in Italia sia diminuito di oltre il 40% negli ultimi cinquant’anni. Un italiano su quattro ammette di non consumare la quantità giornaliera raccomandata.

Una dieta ricca di antiossidanti, alimenti con Omega 3, vitamine C, E e A può rallentare i segni dell’invecchiamento perché agisce contro la formazione dei radicali liberi e aiuta la vista rallentando la perdita di acutezza visiva, diminuisce la pressione nell’occhio legata al glaucoma, riduce il deterioramento della retina e la comparsa della cataratta.

Un buon modo per assumere gli alimenti più adatti alla vista è bere un frullato o uno “smoothie”, che sono fondamentalmente la stessa cosa, solo che a quest’ultimo viene aggiunto un elemento congelato, la frutta stessa a cubetti o del ghiaccio. È un modo diverso per assumere quegli alimenti che altrimenti non verrebbero introdotti nell’’organismo e allo stesso tempo di includere alcuni nutrienti tra i pasti o come spuntino. Per questo motivo, gli esperti di Clinica Baviera hanno pensato di suggerire i migliori frullati per la vista:

1. Cetriolo, mela e carota

Il cetriolo è un ortaggio ricco di acqua, minerali e vitamine del gruppo B, contiene acido folico, vitamina C, ferro, potassio, calcio, magnesio, fosforo e zinco. La mela è diuretica, quindi favorisce l’eliminazione delle tossine, contribuisce all’idratazione dell’organismo grazie al fatto che quasi per l’80% è costituita da acqua, ha proprietà antiossidanti, è ricca di fibre e migliora la qualità del sangue che irriga il contorno occhi. Le carote prevengono i sintomi dell’invecchiamento in generale e della vista in particolare grazie al loro elevato contenuto di betacarotene e vitamina A. Per preparare questo frullato, ridurre in purea mezzo cetriolo, mezza mela, una carota, il succo di mezzo limone e aggiungere acqua o latte a piacere.

2. Ribes e yogurt

Il ribes è una piccola bacca dalla polpa traslucida e dai toni rossi, caratterizzata da un sapore agrodolce. Come tutti i frutti di bosco il ribes fornisce quantità significative di vitamina C, A e altri antiossidanti, essenziali per la vista. Sia il ribes nero che il ribes rosso presentano una grande quantità di flavanoidi e antociani che si distinguono per la loro azione protettiva sui piccoli vasi sanguigni che raggiungono la retina e prevengono le malattie degenerative della vista. Per preparare questo frullato, schiacciare una manciata di ribes con lo yogurt e aggiungere acqua o latte a piacere.

3. Pomodoro, carota e cetriolo

I pomodori fanno bene alla vista perché contengono vitamina A, che può ridurre il rischio di degenerazione maculare, rafforzare il sistema immunitario e ridurre gli effetti dell’invecchiamento. La carota è ricca di fibre, potassio, vitamina C, magnesio, vitamina A e antiossidanti. Inoltre, il cetriolo è ricco di minerali e vitamine del gruppo B. Tutte queste vitamine e minerali contribuiscono a migliorare la salute e la vista. Basta mescolare 100 ml di succo di pomodoro, mezza carota, un pomodoro, mezzo cetriolo con mezzo cucchiaino di timo e aggiungere acqua a piacere.

4. Ananas, kiwi e spinaci

Le verdure a foglia verde, come gli spinaci, sono ricche di vitamina A, un potente antiossidante, e contengono luteina e zeaxantina che agiscono da filtro naturale per i raggi solari nocivi. Il kiwi contiene vitamina C che aiuta a proteggere le molecole vitali dai radicali liberi e previene la cataratta, mentre l’ananas riduce il rischio di perdita di acutezza dovuto all’invecchiamento grazie alla vitamina A. Inoltre, possiede un enzima proteolitico chiamato bromelina che ha proprietà antinfiammatorie e anticoagulanti. Mescolare due fette di ananas, un kiwi e 50 ml di latte di cocco. Si può anche aggiungere una manciata di uva sultanina, che contiene alti livelli di magnesio, calcio e altri nutrienti che aiutano la vista e la circolazione, e aggiungere acqua o latte a piacere.

5. Pompelmo, carota, sedano e zenzero

Il pompelmo è il grande alleato della salute visiva, contiene grandi quantità di betacarotene che viene convertito in vitamina A ed è un antiossidante, proprio come le carote. Contiene anche acido folico e vitamina C. Come già detto, la carota fa molto bene alla vista, in quanto migliora anche la visione notturna e neutralizza l’azione distruttiva dei radicali liberi. Il sedano protegge la salute cardiovascolare e visiva e stimola le difese dell’organismo grazie alle vitamine A, B1, B2, B9, C, E e ai minerali come il potassio, il calcio, lo zinco, il ferro e il silicio, tra gli altri. Aiuta a prevenire anomalie visive, come il glaucoma, perché depura l’organismo e riduce i livelli di glicemia nel sangue. Lo zenzero è un superalimento ricco di antiossidanti, le molecole che rallentano il danno cellulare. Per preparare questo frullato bisogna usare una carota, mezzo pompelmo, un rametto di sedano e un po’ di zenzero e aggiungere acqua o latte a piacere.

6. Papaya, mela e yogurt

La papaya è un alimento antiossidante, digestivo, diuretico e curativo. Si dice che abbia qualità rigenerative e benefiche per la vista. Possiede, tra l’altro, beta-carotene, vitamina K, fibre e potassio. La mela ha proprietà antiossidanti in quanto ha un alto contenuto di minerali come calcio, potassio, magnesio e flavonoidi ed è ricca di fibre, vitamina A e C. Si può mescolare una mela con mezza papaya e uno yogurt; si può anche aggiungere un cucchiaio di germe di grano o crusca e acqua o latte a piacere.

7. Cavolo rosso, mela e pera

Questo frullato è perfetto per mantenere una salute ottimale degli occhi: tutti e tre gli ingredienti contengono vitamina A, il cavolo rosso è un ortaggio ricco di antociani, calcio e potassio, oltre ad altri nutrienti. Le antocianine sono pigmenti presenti nelle cellule degli ortaggi e fanno molto bene alla vista. Proteggono i capillari della retina, migliorano l’acutezza visiva e prevengono le malattie degenerative dell’occhio. Basta tagliare mezzo cavolo rosso, mezza pera, mezza mela e aggiungere il succo di mezzo limone. Se si vuole aggiungere un tocco speciale, basta aggiungere un quarto di cucchiaino di zenzero e acqua o latte a piacere.

8. Ciliegie e fragole

Le ciliegie sono ricche di vitamina A, che aiuta a ridurre la perdita di acutezza visiva, protegge la retina e riduce al minimo le possibilità di contrarre malattie come la cataratta. Contengono vitamina C ed E, che aiutano a prevenire le malattie del cristallino e della retina, nonché la degenerazione maculare associata, e aiutano a prendere sonno grazie alla melatonina e alla serotonina. Inoltre, contengono antiossidanti che prevengono l’invecchiamento precoce delle cellule. Le fragole contengono vitamina C, infatti ne hanno più di un’arancia, sono depurative e diuretiche e hanno minerali come potassio, calcio e fosforo. Per preparare il frullato, mescolare 300 g di ciliegie con 300 g di fragole, un po’ di menta e acqua o latte a piacere.

9. Mirtilli, yogurt e cocco

I mirtilli hanno un grande potere antiossidante in quanto contengono flavonoidi e antociani che aiutano a riparare le cellule nervose della retina e a ridurre l’azione dei radicali liberi. Contengono inoltre vitamina E, benefica ed efficace contro la progressione della cataratta. Si possono mescolare circa 50 g di mirtilli con lo yogurt greco e aggiungere acqua o latte a piacere. Al momento di servire, cospargere con un po’ di cocco grattugiato, che ha anche proprietà antiossidanti.

10. Lamponi, zenzero e banana

I lamponi sono uno dei frutti più ricchi di antiossidanti, di vitamina C, ferro e fibre. Eliminano le tossine dal sangue, favorendo la circolazione e quindi migliorando la qualità del flusso sanguigno nell’area visiva, riducendo la probabilità di soffrire di problemi visivi. Aiutano a contenere i livelli di colesterolo. Hanno anche vitamina A che ritarda l’invecchiamento e quindi previene malattie come la presbiopia o il distacco della retina. Le banane sono famose per il loro alto valore nutrizionale, forniscono molto potassio che migliora la salute della vista. Bilanciano la pressione sanguigna, migliorano il funzionamento del cuore, della circolazione sanguigna e del sistema nervoso, tutti fattori che hanno un impatto anche sulla vista. Favoriscono il corretto funzionamento delle vene e delle arterie degli occhi, rendendo più difficili le patologie retiniche. Per preparare questo frullato, frullare una banana con una manciata di lamponi, un po’ di zenzero grattugiato e acqua o latte a piacere.

È utile ricordare che tutti questi frullati possono essere trasformati in “smoothies” se uno qualsiasi degli ingredienti viene congelato o semplicemente aggiungendo del ghiaccio alla bevanda. La scelta per ciascuno può dipendere dai gusti, dalla stagione e dal caldo che fa.

Il dottor Antonio Todaro, Medico Chirurgo di Clinica Baviera spiega:“ “Seguire una dieta equilibrata e avere buone abitudini alimentari è essenziale per la salute in generale e per la vista. Per migliorare, per quanto possibile, il benessere degli occhi bisogna assumere sostanze nutritive e vitamine presenti in molta frutta e verdura e cercare di evitare, o ridurre al minimo, alimenti come dolci, cioccolatini, grassi saturi e zuccheri, in quanto possono favorire l’insorgere di malattie cardiovascolari e problemi alla vista. Noi di Clinica Baviera incoraggiamo tutti, soprattutto gli anziani, a bere questi frullati per ottenere una dieta ricca di vitamine A, C, E e antiossidanti che sono particolarmente utili per la vista e la salute in generale”.