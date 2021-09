Il dolce Mondiale

Dolce ,dolce e dolce.Precisione maniacale,creativita’ e fantasia all’ennesima potenza.Diciamolo subito i pastrychef che a Lione hanno sbancato tutto per aggiudicarsi il campionato mondiale di pasticceria al secolo fanno Lorenzo Luca, Massimo Pica e Andrea Restuccia con Alessandro Dalmasso che si conferma leader e “mister” vincente. Una ciliegina ,una chicca che arriva dopo un’estate olimpionica, manciniana, pallavolista e ciclista.Ma che cosa hanno combinato di dolce?Un dessert al cioccolato da condividere ,una torta gelato, un dessert da ristorante, una scultura di zucchero di 165 cm e una pièce al cioccolato della stessa altezza.Ma non e’ stata una promenade, tra zucchero, uova, cioccolato e lieviti, tutt’altro.Qui il mondiale si sentiva e profumava di buono, la competizione viaggiava alta, tra strumenti, dosi e talenti.Ai blocchi di partenza si presentavano in 11 e tutti in ordine, agguerriti e guarniti.Un dolcissimo trionfo che conferma l’Italia in vetta su ogni fronte, sfrontata, orgogliosa e mai come ora desiderosa di riscatto.Grazie ragazzi ma ora pretendiamo un assaggio ,una piccola fetta. Bastera’.

Zero Biscuit di Mauro Lama