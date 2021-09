Le leonesse del VFC Venezia affondano il Mittici in trasferta e concludono il loro cammino in Coppa Italia con una vittoria

In occasione della terza gara dei gironi preliminari di Coppa Italia femminile di Serie C, le leonesse del VFC Venezia Calcio sono ospiti a Falzè di Piave (TV) del Mittici.

Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte rimediate con Il Venezia Calcio Femminile e con Il Padova Femminile ed hanno una gran voglia di riscatto.

Sul campo sono le leonesse a prendere subito in mano il pallino della partita, al 3’ è la bomber Elisa Dalla Santa a sbloccare subito il risultato con un’incursione centrale, tiro all’angolino basso sulla destra dell’estremo difensore del Mittici e goal. Mittici 0, VFC Venezia 1.

Ancora le leonesse si fanno pericolose al 5’: bellissimo passaggio smarcante di Conventi per Dalla Santa che dalla destra calcia a colpo sicuro ma Da Ronch riesce miracolosamente a deviare in corner.

Le ospiti si fanno nuovamente pericolose al 16’ con Tasso che prova a sorprendere il portiere dai venti metri ma il numero uno del Mittici riesce a deviare sopra il montante.

Altra incursione sulla sinistra di Dalla Santa al 23’ che si accentra, tira a colpo sicuro ma Da Ronch devia nuovamente in corner.

Al 25’ le leonesse vanno al raddoppio: lancio lungo dalla difesa di Malvestio per Dalla Santa che si presenta a tu per tu con il portiere, pallonetto, goal. Mittici 0, VFC Venezia 2.

Al 33’ Dalla Santa nuovamente lanciata a rete, a tu per tu con Da Ronch ma stavolta l’estremo difensore riesce a neutralizzare l’offensiva della bomber veneziana.

Altra occasione per le ospiti al 38’ con Dalla Santa che si infila dentro l’area e fa partire un potente diagonale che si va a stampare sulla traversa.

Al 45’ le due squadre vanno a riposo con le leonesse in vantaggio per due reti a zero grazie alla doppietta di Dalla Santa.

Al 52’ il Mittici accorcia le distanze: le padrone di casa approfittano di un rimpallo della difesa veneziana, il pallone va a Sovilla smarcata in area che con un pallonetto beffa Paccagnella. Mittici 1, VFC Venezia 2.

La squadra di casa acquista fiducia ed al 55’ trova la rete del pari: da corner, colpo di testa vincente di Lucca che colpisce la traversa prima di infilarsi in rete. Mittici 2, VFC Venezia 2.

Al 64’ il Mittici resta in dieci, espulsione di Donadel per fallo su Dalla Santa.

Al 73’ le leonesse passano nuovamente in vantaggio: incursione sulla fascia sinistra di Tasso che supera agilmente un paio di avversarie, mette al centro per la bomber Dalla Santa che con un comodo tap-in segna la sua tripletta. Mittici 2, VFC Venezia 3.

All’80’ le leonesse chiudono la partita: cross dalla destra per Tasso che dal centro dell’area si smarca e tira un diagonale di destro che non lascia scampo a Da Ronch insaccandosi nell’angolo basso. Mittici 2, VFC Venezia 4.

Il VFC Venezia si aggiudica l’incontro con la prima vittoria stagionale in Coppa concludendo il girone preliminare al terzo posto in classifica con 3 punti dietro alla capolista Venezia Calcio Femminile 9 punti (che passa il turno) ed il Padova Femminile con 6 punti, ultima in classifica il Mittici a 0 punti.

Le formazioni:

MITTICI: Da Ronch, Donadel, Zannoni, Sommariva, Gazzola, Torresin, Simeoni, Pillon, Lorenzon, Modolo, Sovilla. A Disposizione: Zanzotto, Geronazzo, Rossi, Bertazzon, Marchesin, Polese, Lucca, Ceccato. All. Gazzola

VFC VENEZIA: 1 Paccagnella, 2 Vivian, 90 Centasso, 16 Tasso, 5 Malvestio, 6 Bortolato, 7 Toffoli, 8 Dalla Santa, 9 Conventi, 13 Roncato, 11 Guizzonato. A disposizione: 3 Bettin, 9 Marangon, 12 Baldassin, 28 Pezzo G., 44 Pezzo F. All. Murru

Direttore di gara: Kovacevic di Riva del Garda

Assistenti: Morten e Bortoluzzi di Conegliano

Marcatori:

Mittici: Sovilla 52’, Lucca 55’

VFC Venezia: E. Dalla Santa (3’,25’,73’), C. Tasso 80’.

Crediti fotografici: Facebook @vfcveneziacalcio