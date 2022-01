Provate voi a svegliarvi una mattina con uno sconosciuto che rimembra nel vostro letto e non ricordare nulla, ma proprio nulla della nottata precedente, tranne essere stati tutti e due ad una festa di ex allievi del liceo. Dalla lettura di un giornale apprendono la notizia che una giovane carbonara è morta proprio quella sera e in un bailamme di spassosi paradossi ed equivoci si instaura la possibilità che proprio loro abbiano commesso il delitto. Tra mani nere e tasche piene di carbone, sete, amnesie ed ombrelli che potrebbero fornire la prova, i due protagonisti Massimo Dapporto e Antonello Fassari, perfetti nel loro incedere danno origine ad una commedia spassosa e leggera ma allo stesso contempo profonda e misteriosamente interrogativa. Si ride e ci si rasserena , girovagando in una sorta di mistero acqueo che come in una bassa marea ci rassicura ampiamente alla fine sulla “sorte dei due indagati”.

Il delitto di via dell’Orsina di Eugene Labiche regia di Andrée Ruth Shammah. Teatro Stabile del Veneto – Teatro Mario Dal Monaco. Evento terminato il 16 gennaio e 2022.

22-21-EVENTI di Mauro Lama