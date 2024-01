Il “ddl eco-vandali” diventa legge: una svolta per la tutela del patrimonio culturale italiano

Il “ddl eco-vandali”, recentemente approvato dall’Aula della Camera su iniziativa del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, rappresenta una svolta nella tutela del patrimonio culturale italiano.

ROMA. Approvato in via definitiva il “ddl eco-vandali” da parte dell’Aula della Camera. Questa legislazione segna una pietra miliare nella tutela del patrimonio artistico e architettonico della nazione, rappresentando una vittoria significativa per la cultura italiana.

Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro Sangiuliano, introduce un principio chiave: coloro che danneggiano il patrimonio culturale e paesaggistico saranno tenuti a coprire personalmente i costi integrali per il ripristino delle opere danneggiate. Questa misura, volta a dissuadere atti vandalici, si configura come un passo deciso verso una maggiore responsabilizzazione e rispetto per la ricchezza culturale dell’Italia.

Verrano applicate sanzioni amministrative immediate, delegate ai prefetti dei luoghi in cui si verificano tali reati, basate sulle segnalazioni dei pubblici ufficiali. Questo approccio rapido e incisivo mira a garantire una risposta tempestiva contro chiunque arrechi danni al patrimonio artistico.

I “Chi si renderà responsabile di atti vandalici nei confronti dell’arte e dei monumenti nazionali, patrimonio della nostra identità e dell’umanità, deve sapere che ne risponderà direttamente in prima persona dal punto di vista patrimoniale. Si tratta, infatti, di sanzioni amministrative immediatamente irrogabili dal prefetto del luogo dove il fatto è commesso, sulla base delle denunce dei pubblici ufficiali” dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“È bene poi ricordare, ancora una volta, che colpire l’arte significa danneggiare anche la natura, perché in virtù dell’antropizzazione del paesaggio alcuni luoghi o monumenti sono diventati parte integrante delle nostre città. Compito dello Stato, come sancisce l’articolo 9 della Costituzione, è quello di preservare questa risorsa unica e preziosa che abbiamo il dovere di proteggere e custodire per le future generazioni”, ha concluso.

L’Italia, ricca di un patrimonio culturale senza pari, si pone ora all’avanguardia nella protezione e nella valorizzazione delle sue opere d’arte e monumenti storici. Il “ddl eco-vandali” rappresenta un messaggio chiaro: la cultura italiana è un tesoro da custodire e proteggere, e chiunque si renda responsabile di atti vandalici dovrà affrontare le conseguenze in termini finanziari. La legge promulgata sancisce un impegno rinnovato verso la preservazione di un’eredità culturale che continua a ispirare e affascinare il mondo.