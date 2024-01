Carnevali di Marca: festa di colori e fantasia

Nel weekend parte l’edizione 2024 della tradizionale rassegna che si svilupperà attraverso 27 appuntamenti sino a dopo martedì grasso. Sabato 20 gennaio, alle 10, presentazione ufficiale a Ca’ del Poggio.

Sabato 20 gennaio, gli abitanti e i visitatori di Pieve del Grappa saranno immersi in un pomeriggio magico, dove la fantasia e la festa si fonderanno in un’unica esplosione di gioia. L’evento, organizzato congiuntamente dalla Pro Loco e dall’associazione Carnevali di Marca, vedrà la sfilata dei carri allegorici prendere vita alle 14.30, partendo dal centro di Paderno del Grappa per giungere in Piazza San Marco a Crespano, dove ad attenderli ci sarà un palco principale pronto ad ospitare spettacoli indimenticabili.

Numerosi gruppi parteciperanno a questa celebrazione unica, ciascuno portando la propria creatività e allegria. La Società Filarmonica di Crespano del Grappa, Spazio Vivi – Coop. Sociale Vita e Lavoro, il gruppo Fon Fierun Corbanese (“La Tribù del Fon Fierun”), le Scuole Primarie di Crespano e Paderno, e molti altri, garantiranno un’esperienza coinvolgente e indimenticabile per tutti i partecipanti.

Ma l’entusiasmo non si ferma qui. Domenica 21 gennaio, la tradizione prende il sopravvento a Tarzo, dove la sfilata dei carri allegorici compie 40 anni. Inserita nella 33^ Festa della Candelora, la sfilata, organizzata dalla Pro Loco, inizierà alle 14.30. Dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia, l’evento è tornato l’anno scorso, riscuotendo un successo straordinario con oltre seimila presenze. Il Gruppo Majorette Onda Azzurra di Jesolo e il gruppo danzante della palestra Movimento Fitness di Tarzo daranno il via alle celebrazioni, seguiti da numerosi carri mascherati che riempiranno di colore le strade del paese.

A Pianzano di Godega di Sant’Urbano, sempre il 21 gennaio alle 14.30, un altro spettacolo di creatività e divertimento si svolgerà con la passerella del gruppo Parrocchia di Sarmede – Asd Time for Dancing (“Harry Potter”), i Ragazzi degli anni ’50 Silea (“Il mare e i suoi tesori”), Sanvecarri (“Le avventure di Pinocchio”) e molti altri. L’organizzazione di questo evento coinvolge la Pro Loco di Godega, Avis Godega, Alpini Pianzano e l’associazione Carnevali di Marca.

L’edizione 2024 di Carnevali di Marca si distingue per la sua vastità e varietà. Con ben 22 sfilate di carri allegorici e cinque eventi collaterali pensati per le famiglie, l’atmosfera di festa si prolunga fino al 18 febbraio, prima domenica successiva a martedì grasso.

Non si tratta solo di carri mascherati e coriandoli, ma anche di solidarietà. Ogni anno, durante le sfilate, si svolge la tradizionale lotteria di beneficenza, con un montepremi complessivo di 25 mila euro. Acquistando un biglietto al costo di 2,50 euro, oltre a sperare in una vincita, si contribuisce alla beneficenza, con 10 centesimi devoluti ad associazioni del territorio impegnate nel volontariato e nelle attività sociali. Il primo premio, una splendida Peugeot 208 Active 5 porte km0 del valore di 21.500 euro, aggiunge un tocco di entusiasmo e speranza all’evento.

La presentazione ufficiale dell’edizione 2024 di Carnevali di Marca avrà luogo sabato 20 gennaio alle 10 presso Ca’ del Poggio Ristorante & Resort a San Pietro di Feletto. Con un programma così ricco e coinvolgente, la festa ha ufficialmente inizio, promettendo di regalare a tutti un mese di divertimento, solidarietà e colori indimenticabili.