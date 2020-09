Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Da dopo l’affossamento dei principali partiti politici a causa del terremoto scandalistico provocato da Tangentopoli, purtroppo anche il Club Turati, che era sostenuto e patrocinato dal Partito Socialista Italiano, ha dovuto stoppare la sua attività che aveva mantenuto alacre anche a Mogliano nei decenni precedenti.

Credo che parecchie persone moglianesi ricordino con piacere e nostalgia le mitiche conferenze – dibattito sulla delinquenza minorile, sui micidiali effetti della droga e perfino sul bullismo a scuola ancora sul nascere in Italia.

Intervenivano a relazionare e dirigere i dibattiti, che risultavano affollatissimi non solo di persone adulte ma anche e soprattutto di ragazzi e giovani dell’età scolare, personaggi illustri e conosciuti della cultura e della politica a livello nazionale. Ricordo una conferenza sulla bomba atomica di Iroshima tenuta dal poeta siciliano Danilo Dolci, la cui lotta alla Mafia è rimasta proverbiale nella storia dell’Isola del Meridione, rimasta impressa nella mia memoria per l’efficacia delle argomentazioni e per le profonde considerazioni apportate dal Relatore quale testimonianza, dopo aver visto di persona i luoghi dilaniati da quel micidiale ordigno, degli effetti distruttivi di quel mezzo bellico micidiale.

