Il calcio unito per la Giornata dei diritti dei disabili

Il calcio si unisce alla Lega Nazionale Dilettanti e al Comitato Italiano Paralimpico per la giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

ROMA – Ieri mattina si è svolto nello spazio espositivo ‘Europa Experience – David Sassoli‘, del Parlamento europeo a Roma, l’evento dedicato alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità: ‘Il 3 dicembre è di tutti’.

L’incontro, introdotto da Valeria Fiore, responsabile della comunicazione per il Parlamento europeo, e moderato dal giornalista Claudio Arrigoni, è stato aperto da un video registrato dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che non ha potuto essere presente in quanto impegnato domani ad Amburgo nel Comitato Esecutivo UEFA e nel sorteggio di EURO 2024.

Gli interventi dei Presidenti

Inizia il Presidente Figc Gravina: “Il calcio è uno solo: è un concetto in cui credo fermamente e, anche per questo, nel 2019, la FIGC, prima e unica Federazione al mondo a compiere un passo del genere, ha istituito la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Il grande impegno di tutti gli atleti della Divisione ci aiuta a intendere il calcio nei suoi valori più puri, come veicolo di inclusione, amicizia e divertimento“.

Dopo i saluti di Gravina, la parola è passata al presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli: “Non c’è dubbio che la forza propulsiva della FIGC abbia dato un impulso fortissimo alla diffusione del calcio per le persone con disabilità. Alla base di tutto, poi, c’è la ‘potenza’ di questo sport e la passione con cui viene praticato a ogni latitudine“.

L’intervento del presidente DCPS Franco Carraro si è invece aperto con una notazione storica: “La prima edizione dei Giochi Paralimpici si è tenuta a Roma, in coincidenza con le Olimpiadi del 1960. Visto che siamo ospiti del Parlamento europeo mi fa piacere sottolineare come l’Europa sia sempre stata in prima linea, su questo fronte“. Carraro ha poi ricordato i numeri in fortissima crescita della DCPS, sia per quanto riguarda le squadre (180) sia per gli atleti tesserati (circa 3000).

Ha parlato poi il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, che ha ricordato come ogni Comitato Regionale della LND sia stato dotato di un Dipartimento Sociale. “Con la Divisione Paralimpica e Sperimentale stiamo portando avanti il progetto sulle Rappresentative regionali, molto interessante. Non dobbiamo mai dimenticare che il calcio è, prima di tutto, un fenomeno sociale“.

Nell’ultimo scorcio dell’evento c’è stato spazio per alcune domande poste dagli studenti di due classi di istituti scolastici di Roma, invitati per l’occasione, e per un coinvolgente finale, caratterizzato dagli interventi di due atleti di club DCPS, Denise Donato (Insuperabili) ed Eugenio Torrente (Integra Sport), che hanno emozionato i presenti raccontando le loro esemplari esperienze legate alla pratica sportiva.

L’evento di ieri è il primo di una serie che la FIGC/DCPS dedica alla Giornata del 3 dicembre. In sinergia con tutte le Leghe calcistiche italiane (Serie A, B, Lega Pro e LND), saranno realizzate al riguardo delle iniziative negli stadi: su ogni campo gli speaker leggeranno un messaggio apposito e, ove possibile, sui maxischermi sarà proiettata una clip dedicata alla ricorrenza. Sfileranno inoltre delegazioni composte da atleti appartenenti a club DCPS della zona, in alcuni casi direttamente affiliati alle squadre (professionistiche e non) che poi saranno protagoniste della partita.

Infine, nei centri sportivi dove si giocano le partite della Competizione nazionale DCPS, saranno organizzati in questo fine settimana degli eventi ad hoc, al termine dei quali tutti i partecipanti riceveranno in regalo degli omaggi FIGC, in un clima di festa e di condivisione.

