Cyber Calendario dell’Avvento con la Polizia Postale

Cambio della password almeno ogni tre mesi, autenticazione a due fattori. Sono questi i primi suggerimenti del Calendario dell’Avvento CyberI che la Polizia Postale ha realizzato in occasione delle festività natalizie, per accompagnare gli internauti fino al 25 dicembre con curiosità, consigli e suggerimenti per navigare online sicuri.

ROMA – Una nuova iniziativa per “fare rete” e diffondere la “cultura” della sicurezza digitale. Ogni giorno alle 18 sulla pagina Facebook del “Commissariato di PS Online – Italia” verrà aperta una casella, con la pubblicazione di un post: consigli per costruire e mantenere password più sicure, limitare i rischi di possibili furti d’identità online, fare acquisti in sicurezza, conoscere le più recenti e ricorrenti tecniche utilizzate per le truffe online.

L’iniziativa si trova anche sulla piattaforma X (ex twitter) e sul sito Internet della Polizia postale.

“Internet è parte del nostro quotidiano e offre moltissime opportunità, ma presenta anche dei rischi e fare prevenzione è necessario – spiega la Polizia Postale sul sito. – La maggior parte degli “incidenti di sicurezza informatica” sono causati da mancanza di informazione e di attenzione e da una limitata conoscenza dei fenomeni o scarsa consapevolezza di quei piccoli accorgimenti che consentono di elevare le nostre “difese” online.

Durante l’appuntamento con il #cybercalendar verranno discussi anche altri i temi: si parlerà anche delle numerose iniziative della Postale per sensibilizzare giovani e adulti rispetto alle potenzialità e ai rischi del Web“.

#PoliziaPostale #inrete #cyberawareness