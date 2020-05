il 25/5, Musica dalle terrazze del Municipio, insieme per la Ripartenza

L’Associazione Amici della Musica “TOTI DAL MONTE” annuncia in questo periodo di fastidiosa ma necessaria chiusura, una nuova iniziativa musicale in cui sarà impegnata l’Associazione su invito del Comune, all’insegna della “sospirata” ripartenza.

Lunedì 25 alle ore 10,30, in orario di mercato, sulle terrazze del Municipio di Mogliano è in programma un originale momento musicale che comprenderà sei interventi brevi di vario genere durante i quali si alterneranno vari musicisti.

L’esibizione sarà organizzata nel rispetto del distanziamento e senza assembramento di pubblico. Verrà diffusa via altoparlante nella piazza e contemporaneamente in diretta sulla pagina Facebook del Comune.

Si invitano tutti i cittadini il 25 a collegarsi e trovarsi (ben distanziati!) in piazza per questo primo appuntamento dopo la lunga chiusura, in attesa di riprendere la nostra normale attività.

