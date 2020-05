Coronavirus. Interrogazione Parlamentare su cantante Zucchero in Piazza San Marco

Pubblichiamo testo dell’Interrogazione Parlamentare inviataci dalla Senatrice Orietta Vanin in merito alla presenza del cantante Zucchero in Piazza San Marco durante l’emergenza xoronavirus:

“INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso che:

in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 (art. 1, comma 1, lettera a)), nessuno poteva uscire dal proprio Comune di residenza fino al 4 maggio 2020;

la città di Venezia, “regina dei mari”, e la sua laguna sono state inserite nel World Heritage list dell’Unesco nel 1987, ovvero sono patrimonio mondiale dell’umanità;

considerato che:

il cantante Zucchero Fornaciari, residente in Toscana, lo scorso 2 maggio 2020 ha registrato in piazza San Marco a Venezia il videoclip della sua ultima canzone;

per permettere la registrazione del video, piazza San Marco è stata chiusa al transito dalle ore 16.30 alle ore 21 a causa dell’ordinanza n. 288/2020, emessa dal comandante generale del Corpo di Polizia locale, contenente le misure “a tutela della circolazione pedonale in Venezia Piazza San Marco in occasione delle riprese per un video di promozione e comunicazione dell’artista Zucchero”;

come riportato in un articolo de “Il Corriere del Veneto” del 3 maggio dal titolo “Zucchero gira un video, San Marco chiusa”, la chiusura della piazza ha suscitando l’indignazione di “Italia Nostra”, l’associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico della nazione, che ha commentato: “Piazza San Marco, solo degli amici personali”. È noto infatti che il cantante emiliano sia amico personale del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. La polemica è scoppiata anche sui social network, nell’ambito della quale qualcuno ha cercato di difendere la scelta del Comune di Venezia, facendo presente che il cantante dal 2018 ha una casa di proprietà a Venezia. Dunque, una seconda casa, che il cantante emiliano non avrebbe potuto raggiungere sempre in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;

considerato, inoltre, che, a quanto risulta agli interroganti:

la Venezia terminal passeggeri (VTP), la società che gestisce la marittima di Venezia per le crociere, controllata al 53 per cento da APVS, a sua volta controllata da Veneto Sviluppo, società della Regione Veneto, è ricorsa al TAR contro l’Autorità portuale e Provveditorato triveneto alle opere pubbliche. Come riportato dal “Gazzettino di Venezia” del 5 maggio 2020, in un articolo dal titolo “Il Tar dà ragione a Vtp. Il canale si può scavare”, l’oggetto del contendere sono i carotaggi per verificare la caratterizzazione dei fanghi depositati sui fondali del canale Vittorio Emanuele, che VTP vuole realizzare a sue spese in project financing per utilizzarlo poi come possibile via alternativa al passaggio delle grandi navi dal bacino di San Marco, approdando comunque in marittima, come vorrebbe anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro;

la Venezia Terminal Passeggeri ha infatti presentato il 30 ottobre 2019 al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche un progetto per realizzare due banchine per le navi da crociera lunghe più di 300 metri nel canale industriale nord di Marghera;

se il progetto sarà valutato positivamente la laguna di Venezia subirà ancor di più l’invasione di gigantesche navi da crociera, che già stanno mettendo a rischio la sopravvivenza dell’ecosistema, della laguna e di Venezia stessa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di queste due vicende;

se il Ministro dell’interno non ritenga di dover appurare se vi siano state violazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 da parte del cantante Zucchero Fornaciari;

se non ritenga di dover chiedere chiarimenti al Comune di Venezia circa la disponibilità concessa al cantante Zucchero Fornaciari, a maggior ragione se in presenza di violazioni delle disposizioni vigenti il 3 maggio 2020 per l’emergenza COVID-19;

quali interventi si intenda intraprendere per evitare che venga fatto scempio della laguna di Venezia, al fine di proteggerla da quei mostri galleggianti che sono le grandi navi da crociera;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ritenga non solo necessario, ma anche doveroso intervenire per impedire che vengano costruite due banchine per le lunghe navi da crociera nel canale industriale nord di Marghera, azione che permetterebbe l’ingresso in laguna di veri e propri giganti galleggianti.

Orietta Vanin

Elio Lannutti,

Vincenzo Presutto

Margherita Corrado”

Commenta la news

commenti